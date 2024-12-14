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英國前安全大臣圖根哈特(Tom Tugendhat)13日表示，一名疑似中國間諜成為醜聞纏身的安德魯王子(Prince Andrew)親信，是「極為尷尬的事」。這是英國13日的頭條新聞，安德魯王子已因為他和被控性侵的艾普斯坦(Jeffrey Epstein)之間的關係而名譽受損，而這起事件則是對他的最新羞辱。法官12日維持英國政府對這名法院文件代號「H6」的中國商人入境禁令，表示安德魯王子的困境使他容易受到利用。法官在判決中評估「H6」能在「中國高層官員與英國知名人士之間建立關係，而這種關係可能被中國利用來進行政治干預」。當被問到安德魯王子的顧問是否應該對這種危險更加警惕時，英國前安全事務國務大臣圖根哈特告訴英國廣播公司(BBC)，事情沒有看起來那麼簡單，但這確實是極為尷尬的事。據指出，安德魯王子高階幕僚罕布什爾(Dominic Hampshire)告訴「H6」，他可以協助與中國投資人的潛在交易。罕布什爾在2020年的一封信中告訴「H6」，除了安德魯王子最親密的內部心腹，「H6」已置身於許多人汲汲尋求的最高峰。此外，「H6」也曾獲邀參加王子的生日派對。在英國內政部發現「H6」代表中國共產黨從事「秘密與欺騙性活動」之後，前內政大臣布瑞弗曼(Suella Braverman)在2023年禁止他入境。英國法院12日判定維持這項禁令。更多中央廣播電臺新聞