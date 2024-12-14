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▲曹佑寧（左起）、馬志翔、魏德聖昨日均有出席《KANO》特映會。（圖／果子電影x米倉影業提供）

▲這次12強中華隊球員潘傑楷當年也有客串《KANO》。（圖／翻攝Taiwolf 台灣狼官網）

棒球電影《KANO》上映10周年，昨（13）日舉行特別放映場，監製魏德聖、導演馬志翔、男主角曹佑寧等人都到場重溫當初的感動。而今年台灣在世界棒球12強賽中奪冠，曹佑寧也被問到看著同期球員拿下金牌，自己有沒有後悔放棄棒球？對此，他坦然回應：「完全沒有」，他說轉當演員是自己花了2年才下的決定，既然選擇了就不會有後悔的情況。曹佑寧10年前以棒球選手的身分參演《KANO》，一舉入圍金馬最佳新人獎，雖未獲獎但也得到不小肯定，曹佑寧更因此踏入演藝圈。他昨日受訪時也重提此事，表示當初接演《KANO》時才高中畢業，同年更入選U18國手，本來想說試鏡完就去打球，但後來媽媽問他，這麼好的機會要不要再思考一下，加上自己對棒球以外的事情也蠻想嘗試的，所以後來才選擇先去拍戲。《KANO》上映後，曹佑寧一度回歸球員生活，在同年入選U21國家隊，和陳傑憲、郭俊麟、黃子鵬成為隊友，一同出國征戰，最後更拿下冠軍。遙想當年榮光，曹佑寧被問沒有繼續打棒球是否後悔過？對此，曹佑寧回應：「當下做了這個選擇就是做了這選擇，完全沒有後悔這兩個字」，他說自己當初在棒球方面的規劃都已完成目標，最後花了2年時間考慮，才決定轉換跑道，並不是一時衝動。導演馬志翔則說，當初曹佑寧算是比較晚才來試鏡《KANO》的，但是他一看到曹佑寧，就確定男主角「吳明捷」非他莫屬，更說自己當下覺得「求也要求來」，很高興曹佑寧願意暫時放下棒球來拍電影。而潘傑楷則是他屬意的原住民名球員，但由於潘傑楷想把重心放在棒球上，才只有在電影中客串，並沒有誰搶誰男主角的問題，都只是誤傳。