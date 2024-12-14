我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友表示，學長雖然不是重要舞者，不過依舊靠著周杰倫賺超飽。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）上週順利完成4場大巨蛋演唱會，除了每場都帶來超過30首以上的精彩歌曲，演唱會上不可缺少的就是「快樂小夥伴」的部分，就有人好奇在周董身邊到底能不能吃飽？對此，有知情人士透露，自己學長就是周杰倫的舞者，不是佔據重要的位置，不過一年動輒賺400萬左右，因此學長即使扭到腳照樣上陣，「基本上靠周杰倫演藝活動餵養絕對吃得足夠飽。」臉書粉專「鬼島薪水有限公司」透露，周杰倫身邊快樂小夥伴扣除本身是藝人身分，工作彈性收益高且本來就可以簽給周杰倫以外，其他周杰倫戰隊的三五好友，只要是原本職能跟他演唱會、商演沾得上邊的，基本上靠周杰倫演藝活動餵養絕對吃得足夠飽。粉專表示，自己的一名學長是周杰倫演唱會的舞者，並非御用舞者，也不是周杰倫身邊那些有名舞蹈老師，只是固定會跳某幾首歌，是很容易被取代的角色。不過10年前對方透露，演唱會表演一場2萬，如果小巨蛋五六日連唱3天，就是3場的錢，而周杰倫世界隨便巡迴都快兩百場，他一年就可以賺4百萬左右，且期間食衣住行全包。粉專透露，那些舞蹈的要求也不難，每場就跳7、8首歌，有次學長甚至打籃球扭到腳後也能跳完。所以對學長來說，只要顧好身體健康，這筆錢就能穩穩拿，只要有機會都不會輕易放手，平日也跟大家看到的「周杰倫朋友們」一樣，要維持這個大家都看得出來的主從關係，「但因為這些朋友真的受惠周杰倫很多，那些respect也都是真的respect。」粉專也認為，其實到了周杰倫這種等級，身邊的人是否厲害或專業已經不是重點了，重要的是身邊這些人能不能讓周杰倫自在，或感到開心、安心等情緒價值，「大哥開心今天就多唱點歌多說點話，爽也是爽到歌迷。」