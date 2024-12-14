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▲台灣美國事務委員會耶誕節前夕舉辦「花園酒會」（Garden Party），在台北賓館歡迎美國在台協會駐台官員和華語學校的學員們（圖／翻攝自林佳龍臉書）

美國總統當選人川普明年1月20日將就任，外交部長林佳龍援引AIT華語學校學員提出的「臭豆腐外交」表示，台美關係穩健發展，表現在軍售的硬實力，也表現在追求民主自由等共同價值的軟實力，期待新的一年可以繼續實踐「臭豆腐外交」，軟硬兼具深化交流。林佳龍昨（13）日晚間在臉書發文，先是問網友是否聽過「臭豆腐外交」，並指出外交部台灣美國事務委員會每年耶誕節前夕舉辦「花園酒會」（Garden Party），在台北賓館歡迎美國在台協會（AIT）駐台官員和AIT華語學校的學員們，不僅能深化台美情誼，也讓大家略減思鄉情愁。林佳龍提到，華語學校的學員曉春和力偉在花園酒會代表學員們致詞時說，來到台灣會體驗很多文化衝擊，特別是嘗試過臭豆腐後，從臭豆腐外焦裡嫩的口感，體悟到從事外交工作，要兼具外在硬實力與內在軟實力，並在軟硬交互使用中取得平衡，所以稱「臭豆腐外交」。林佳龍表示，這番創新想法獲得滿堂彩，現場掌聲不斷，讓活動增添許多笑聲。林佳龍也指出，過去一年，台美關係穩健發展，表現在軍售的硬實力上，也表現在追求民主自由等共同價值的軟實力上，我們期待新的一年，兩國關係可以繼續實踐「臭豆腐外交」的理論，軟硬兼具深化交流，共同維護區域的穩定，並促進經濟繁榮。