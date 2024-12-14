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中國籃壇新星崔永熙整季報銷！中國21歲小將崔永熙，效力CBA廣州龍獅的前2季展露頭角，並於今年9月和NBA的布魯克林籃網簽下雙向合約，成為中國史上第7位站上NBA舞台的球員。崔永熙身高201公分，過去在中國CBA效力廣州龍獅，菜鳥賽季就拿下聯盟內的最佳新秀，在旅美前，場均可以繳出12分、5.7籃板以及2.7次助攻。後續在G聯盟出賽，場均拿下6.2分、2.6籃板和1.2助攻，雖然命中率僅3成21，但外線命中率為較高的4成29。不過崔永熙年僅21歲，和籃網尚有2年合約，康復後仍有充裕時間再次挑戰籃球最高殿堂。