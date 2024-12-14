中國籃壇新星崔永熙整季報銷！中國21歲小將崔永熙，效力CBA廣州龍獅的前2季展露頭角，並於今年9月和NBA的布魯克林籃網簽下雙向合約，成為中國史上第7位站上NBA舞台的球員。然而，崔永熙在12日的聯盟比賽中，因為爭搶籃板受傷，結果球團在今（14）日宣布，確定為左膝前十字韌帶（ACL）撕裂傷，剩餘賽季報銷，首個旅美賽季僅打了5場比賽。
左膝ACL撕裂傷 崔永熙整季報銷
崔永熙身高201公分，過去在中國CBA效力廣州龍獅，菜鳥賽季就拿下聯盟內的最佳新秀，在旅美前，場均可以繳出12分、5.7籃板以及2.7次助攻。在今年夏天選擇挑戰籃球最高殿堂，雖然未在選秀會上被相中，但仍和籃網簽下一張為期2年的雙向合約，並在10月28日對上公鹿的比賽中替補上場，成為史上第7位在NBA例行賽登場的中國球員。
在12日面對緬因塞爾提克隊的比賽時，崔永熙在爭搶籃板時跌落地面，傷到左腳後被攙扶離場，經過幾日診斷後，球團今（14）日宣告確診為左膝前十字韌帶撕裂傷，本賽季報銷，不過有望能完全康復。
崔永熙本季僅在NBA出賽5場，總計出賽10分鐘，共7投1中，留下3分、2籃板的成績，後續在G聯盟出賽，場均拿下6.2分、2.6籃板和1.2助攻，雖然命中率僅3成21，但外線命中率為較高的4成29。不過崔永熙年僅21歲，和籃網尚有2年合約，康復後仍有充裕時間再次挑戰籃球最高殿堂。
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崔永熙身高201公分，過去在中國CBA效力廣州龍獅，菜鳥賽季就拿下聯盟內的最佳新秀，在旅美前，場均可以繳出12分、5.7籃板以及2.7次助攻。在今年夏天選擇挑戰籃球最高殿堂，雖然未在選秀會上被相中，但仍和籃網簽下一張為期2年的雙向合約，並在10月28日對上公鹿的比賽中替補上場，成為史上第7位在NBA例行賽登場的中國球員。
在12日面對緬因塞爾提克隊的比賽時，崔永熙在爭搶籃板時跌落地面，傷到左腳後被攙扶離場，經過幾日診斷後，球團今（14）日宣告確診為左膝前十字韌帶撕裂傷，本賽季報銷，不過有望能完全康復。
崔永熙本季僅在NBA出賽5場，總計出賽10分鐘，共7投1中，留下3分、2籃板的成績，後續在G聯盟出賽，場均拿下6.2分、2.6籃板和1.2助攻，雖然命中率僅3成21，但外線命中率為較高的4成29。不過崔永熙年僅21歲，和籃網尚有2年合約，康復後仍有充裕時間再次挑戰籃球最高殿堂。