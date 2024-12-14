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▲NBA美國職籃總冠軍賽Jayson Tatum在G5攻下31分8籃板11助攻的超全能數據，率隊以106：88擊敗獨行俠，正式奪下今年的NBA總冠軍，也是隊史第18座冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA美國職籃總冠軍賽G5，塞爾提克終場靠著出色的團隊發揮，終場以106：88痛宰獨行俠，系列賽正式以4：1封王，總冠軍賽最有價值球員（FMVP）得主稍早也正式出爐，由Jaylen Brown順利拿下，是他生涯首度獲得此殊榮。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA波士頓塞爾提克球星Jaylen Brown(布朗)在今年率領綠衫軍奪下NBA總冠軍，總冠軍戰Brown場均繳出20.8分、5.4籃板、5助攻的好表現，讓他奪下今年的FMVP（總冠軍賽MVP)。（圖／美聯社／達志影像）

2024年即將結束，2025年即將到來，《NOWnews》也整理出這一年的體壇大事回顧給讀者。今年NBA總冠軍由波士頓塞爾提克捧盃，也創下聯盟第一的隊史第18冠偉業，由Jaylen Brown獲得MVP，他與好戰友Jayson Tatum不爭老大、全心為球隊，也得到最甜美的冠軍結果。NBA美國職籃2024年總冠軍賽在今年6月18日正式畫下句點，系列賽第5戰3：1聽牌的波士頓塞爾提克，回到主場迎戰達拉斯獨行俠，終場以106：88擊敗獨行俠，4：1登上王座，風光奪下隊史第18座總冠軍。塞爾提克也再次「超車」洛杉磯湖人，獨居NBA歷史上最多冠軍的球隊。洛杉磯湖人過去在2019-2020賽季奪下總冠軍之後，是球隊生涯第17座冠軍，正式追平波士頓塞爾提克，成為NBA歷史上最多冠軍的2支球隊。而塞爾提克則是自從2008年奪冠之後，就再也沒有嚐過冠軍滋味，期間雖然曾在2010、2022年奪下東區冠軍，但最終都在總冠軍賽上鎩羽而歸。綠衫軍苦心多年培育「雙探花」連線Jayson Tatum、Jaylen Brown，終於開花結果。經過幾年的挫折後，兩人成長為獨當一面球星，搭配球隊一票優質的先發與角色球員，包含了Derrick White、Jrue Holiday、Al Horford等人，打造出難以攻破的陣容，攻防兩端都展現出超凡水準，塞爾提克今天也總算是在2008年後，再度奪下總冠軍，也正式成為NBA歷史上奪冠次數最多的球隊。NBA波士頓塞爾提克球星Jaylen Brown總冠軍賽場均繳出20.8分5.4籃板5助攻的好表現，讓他奪下今年的FMVP（總冠軍賽MVP)，而隨著Brown在NBA取得成功，他在2014年的一則推文也被網友挖出來，該則推文寫下：「我的老師說5年後會去監獄探望我，哇。」底下也有出現許多網友留言表示現在這位老師應該意識到他看走眼了。此外，Brown也談到了，陪伴在自己身邊多年的Jayson Tatum，並直言Tatum肯定是自己一生的兄弟。「我和Jayson都在這裡（塞爾提克）被選中，在這裡展開我們的旅程，我們都把波士頓當成我們的家，一起成長、一起追尋偉大。」