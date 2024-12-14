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大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今（14日）上午至明（15日）上午局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，中央氣象署針對部分地區發布低溫特報，降溫一路持續到明天，出遊要注意！📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市📍黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣📍影響時間：14日上午至15日上午今天（14日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷，而且越晚越冷，預測北臺灣全天12至17度，花蓮全天15至18度，臺東低溫約17度，中南部低溫13至15度，中南部及臺東白天高溫20至23度；澎湖全天16至19度，金門全天12至17度，馬祖全天11至13度。天氣方面，迎風面基隆北海岸、大臺北、花東地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。