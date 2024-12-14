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▲短短9分鐘，林男沿途狂飆蛇行，共撞擊5輛汽車、3輛機車及1輛自行車。（圖／翻攝畫面）

12日上午10時許，台中市無業23歲林姓男子，與友人唱完KTV後酒駕返家，一路蛇行狂飆連撞9車，釀成1死3傷，酒測值高達0.98毫克，警方又從車內查獲K他命、瓦斯槍等物。案經檢察官複訊後，認定林男涉犯酒駕致死、毒駕致死罪嫌，有逃亡、串證之虞，向台中地院聲押獲准。回顧案情，12日清晨，林男與友人前往公園路KTV歡唱，一路狂飲到早上10時許才步出KTV，結果卻選擇自行開車，沿途狂飆蛇行，數度擦撞路邊停車，並釀成1死3傷。短短9分鐘，林男共撞擊5輛汽車、3輛機車及1輛自行車，並造成騎機車路過的75歲杜姓老翁傷重不治、自行車騎士的58歲宋男顱內出血及賓士車駕駛46歲黃女輕傷。事故也造成林男膝蓋開放性骨折，先行送醫開刀救治，警方對他進行酒測，濃度竟高達0.98毫克，被上銬時還呼呼大睡。警方也在肇事車輛內發現K他命、K盤及瓦斯槍等物，經初判瓦斯槍無殺傷力，林男尿液檢測初步查無毒品反應，將進行血液送驗，是否有毒駕情形仍待檢測釐清。經查，林男有詐欺、毒品、妨害秩序等前科，昨日出院後，坐輪椅前往派出所製作筆錄，對於事故如何發生渾然不知，疑已喝到斷片，只知醒來時發現自己躺在醫院，並聲稱車輛是向朋友借來的，全案將依酒駕、過失致死罪嫌移送偵辦，警方也將聯繫車主到案說明。案經台中地檢複訊後，認定林男涉犯酒駕致死、毒駕致死罪嫌，有逃亡、串證之虞，向法院聲押獲准，未禁見。