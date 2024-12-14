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張姓、顏姓男子為國立大學農業相關科系畢業，2人從國外網站自學栽種大麻技術，並購買大麻種子、肥料、種植器具，承租老舊公寓栽種，警方查扣大麻市值初估新台幣2850萬，依法送辦。台中市刑警大隊偵五隊14日發布新聞稿表示，年初在太平區查獲許姓男子，持有15.36公斤的大麻花成品，溯源追查大麻毒品來源，發現上手張姓及顏姓男子。張、顏為學長、學弟，本是肥料商，後卻透過網路自學大麻栽種技術。警方查獲張、顏2人時，他們正在租屋處內進行大麻菸油製作試驗，警方當場起獲大麻活株、大麻花及乾燥大麻成品、毒咖啡包、錠狀毒品、種植大麻器具、除濕機等贓證物。另警方發現，現場有許多已枯死大麻植株，顯然種植實作技術與學識尚有差距。張、顏2人擁有國立大學農業相關科系學歷，卻未能善用所學於正當行業，選擇栽種毒品大麻的「歹路」牟利。警方總計查扣大麻活植株86株、大麻花成品毛重2520公克、毒郵票4包、乾燥大麻毛重1萬433公克、大麻煙彈18支、大麻煙油、毒品錠劑177包等毒品及製造工具1批。全案訊後依違反毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦。