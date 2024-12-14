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▲台北馬拉松前哨戰，歡樂早餐跑今（14）日上午在臺北市政府前廣場鳴槍開跑，許多跑者頭戴聖誕帽、聖誕髮箍等充滿聖誕元素的裝扮。（圖／官方提供）

歡樂早餐跑為台北馬拉松熱身！「2024臺北馬拉松」將在明（15）日盛大開跑，今（14）日賽事方舉辦「歡樂早餐跑」為主要賽事熱身。該賽事共分為「3公里歡樂早餐組」以及加開的「9公里世壯運加油組」，主打完賽後會送給參賽者豐盛的早餐和親朋好友一起享用。不許多小朋友頭戴聖誕帽、聖誕髮箍等充滿聖誕元素的裝扮，除了與家人提早感受聖誕節氛圍，還可以兌換大會贈送的特別好禮。賽事方表示，這次無論是參與3公里或是9公里組別，完賽除了能在終點領取特別版的運動毛巾及獎牌，還會收到豐盛的早餐，讓所有跑者滿載而歸對此，底下部分留言贊同表示：「還好沒去」、「3k早餐跑都可以搞成這樣也未免太幽默了」等，不過也有網友持不同看法：「物資不是賽前看簡章就知道了嗎？」、「工作人員真的很辛苦啦」等。