歡樂早餐跑為台北馬拉松熱身！「2024臺北馬拉松」將在明（15）日盛大開跑，今（14）日賽事方舉辦「歡樂早餐跑」為主要賽事熱身。該賽事共分為「3公里歡樂早餐組」以及加開的「9公里世壯運加油組」，主打完賽後會送給參賽者豐盛的早餐和親朋好友一起享用。不過有網友在社群平台X上抱怨，指出提供的早餐缺乏誠意，並在留言反問寫道：「到底誰早餐會吃肉乾？」
為台北馬熱身 7000跑者上街
台北馬拉松前哨戰，歡樂早餐跑今（14）日上午在臺北市政府前廣場鳴槍開跑，現場擠滿了近7,000名不同年齡層的大、小朋友共襄盛舉。許多小朋友頭戴聖誕帽、聖誕髮箍等充滿聖誕元素的裝扮，除了與家人提早感受聖誕節氛圍，還可以兌換大會贈送的特別好禮。
賽事方表示，這次無論是參與3公里或是9公里組別，完賽除了能在終點領取特別版的運動毛巾及獎牌，還會收到豐盛的早餐，讓所有跑者滿載而歸。
網友發文批早餐跑 留言看法兩極
不過卻有參賽者在完賽後上網抱怨，認為流程規劃不夠完善，在3公里組別的「衣保區」設置不足，導致參賽者還必須花費時間排隊。
至於早餐部分，發文者抱怨所謂的美味早餐，僅是超商麵包，直言是完全沒有特色的早餐跑，並在留言補上一包附贈的肉乾照片，寫道：「誰早餐吃這個啦？」
對此，底下部分留言贊同表示：「還好沒去」、「3k早餐跑都可以搞成這樣也未免太幽默了」等，不過也有網友持不同看法：「物資不是賽前看簡章就知道了嗎？」、「工作人員真的很辛苦啦」等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北馬拉松前哨戰，歡樂早餐跑今（14）日上午在臺北市政府前廣場鳴槍開跑，現場擠滿了近7,000名不同年齡層的大、小朋友共襄盛舉。許多小朋友頭戴聖誕帽、聖誕髮箍等充滿聖誕元素的裝扮，除了與家人提早感受聖誕節氛圍，還可以兌換大會贈送的特別好禮。
賽事方表示，這次無論是參與3公里或是9公里組別，完賽除了能在終點領取特別版的運動毛巾及獎牌，還會收到豐盛的早餐，讓所有跑者滿載而歸。
網友發文批早餐跑 留言看法兩極
不過卻有參賽者在完賽後上網抱怨，認為流程規劃不夠完善，在3公里組別的「衣保區」設置不足，導致參賽者還必須花費時間排隊。
至於早餐部分，發文者抱怨所謂的美味早餐，僅是超商麵包，直言是完全沒有特色的早餐跑，並在留言補上一包附贈的肉乾照片，寫道：「誰早餐吃這個啦？」
對此，底下部分留言贊同表示：「還好沒去」、「3k早餐跑都可以搞成這樣也未免太幽默了」等，不過也有網友持不同看法：「物資不是賽前看簡章就知道了嗎？」、「工作人員真的很辛苦啦」等。