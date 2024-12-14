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泰國達府13日深夜11點多，一個聚集許多居民、遊客的節慶活動，驚傳爆炸事件，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）已在社群媒體上證實，事件造成至少3人死亡、39人受傷。綜合泰媒報導，事發時，達府一年一度的「Amazing Umphang」活動正在舉行，舞台周邊聚集不少觀眾，欣賞傳統舞蹈表演，1名不明人士突然朝擁擠的舞台區域投擲手榴彈，引發爆炸。目擊者回憶，事發後在場民眾爭先恐後逃離，空氣中瀰漫著灰塵和碎片，爆炸造成的坑洞周圍，還散落著血漬和個人物品，有些傷者被送往醫院進行緊急手術。目前襲擊者的動機和身分尚不清楚，當局還未確定是針對性還是隨機事件，警方已封鎖該地區，與法醫小組合作收集證據，居民對慘案的發生都感到十分震驚和悲傷。總理貝東塔發文，向受害者家屬致以最深切的哀悼，已指揮泰國皇家警察和安全機構，救治傷者之餘，進行全方位調查，力求盡快找出罪魁禍首，保障人民安全。