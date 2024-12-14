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▲音協要求NewJeans與所屬公司ADOR真誠的談話，若談判最後破局也應該謙遜地等待司法機關處理。（圖／ex_musicstation IG）

南韓女團NewJeans捲入其製作人閔熙珍以及經紀公司ADOR的經營風波中，更在11月底召開記者會自行宣布與ADOR解除專屬合約，而閔熙珍近期也陷入非法挖角的爭議中。對此韓國音樂內容協會（下稱音協）13日發表聲明，表示NewJeans與閔熙珍若未能妥善解決合約問題，未來會考慮「封殺」NewJeans，將她們從各大音樂排行榜中剔除。音協在聲明中指出，自從「Fifty Fifty事件」過後，他們發現演藝圈存在這種非法挖角藝人的現象，演藝公司僱用外部製作人吸引年輕、有潛力的藝人及其家人，進而破壞他們與原公司的專屬合約。無論閔熙珍挖角NewJeans的指控是否屬實，音協指出，「這些行為的發生，表明非法挖角可能不僅存在於中小型公司，甚至涉及大型娛樂公司，我們無法再坐視不管」。同時音協還要求閔熙珍須針對近期的挖角指控作出明確回應，也要求NewJeans繼續履行與ADOR簽訂的專屬合約，且應透過對話與公司協商，若未能達成共識，應該謙遜地等待司法部門處理。不僅如此，音協宣布考慮將涉及非法挖角的藝人及公司的專輯和音樂銷量，從協會運營的Circle排行榜中排除，另外，提供數據的音樂節目如《Music Bank》、《M Countdown》、《人氣歌謠》等，還有韓國音樂頒獎典禮MAMA、金唱片獎等，也提出排除這類藝人相關數據的建議。