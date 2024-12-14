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馬來西亞國會於12月11日三讀通過《2024年網路安全法案》。要求社群媒體平台供應商篩選和推廣線上內容，以保障用戶安全，但反對黨指控政府藉此法案推動「數位獨裁」。負責法律與體制改革的首相署部長阿莎麗娜（Azalina Dato' Othman Said）於12月11日（星期三）在國會提出《2024年網路安全法案》進行二讀與三讀時表示：「該法案要求社群媒體平台供應商依照特定標準篩選、整理並推廣線上內容，以確保用戶安全，尤其是防範網路霸凌、兒童剝削及金融詐騙等問題。」新法案授權政府主動監控內容，並要求社群媒體刪除仇恨言論、兒童剝削素材及虛假資訊等違法內容。多媒體委員會也將擁有權力下架對民眾構成威脅的內容。阿莎麗娜強調「英國曾因線上傳播假訊息引發社會緊張，政府希望通過這項法案來防止馬來西亞重蹈覆轍。」但是反對黨強烈反對此法案。伊斯蘭黨吉蘭丹州巴西馬區國會議員阿末法德里（Ahmad Fadhli bin Shaari）表示，「若此法案通過，將可能使國家進入『數位獨裁』。他提議政府擱置法案，並提交國會特別委員會進行審議。來自土著團結黨吉打州浮羅交怡區的議員莫哈末蘇海米認為，「政府此前已要求社群媒體刪除反對黨的言論，若法案通過，可能會加劇這類情況。」表決時，反對黨要求進行記名投票並獲允許。最終馬來西亞國會下議院222名議員中有132人出席，其中77人支持，55人反對。議長佐哈里（Johari bin Abdul）宣布：「經過表決，《2024年網路安全法案》正式通過。」