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泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）上任僅3個月，已迅速推出多項改革政策，目的要振興經濟、減輕民眾負擔並打擊市場壟斷。她強調，2025年將是充滿希望的一年，政府將以實際行動改善國民生活，讓夢想成真。貝東丹在12月12日發表電視演說，向泰國民眾闡述政府2025年的施政重點，包括為社區企業提供微型貸款、向村莊撥款、為低收入族群興建平價住房、降低能源價格，以及統一城市軌道交通票價等。她並誓言打擊商業壟斷現象，推動經濟公平化。她表示：「2025年將是一個充滿機遇和希望的年份，政府會以具體成果來實現人民的夢想。」目前，泰國家庭債務占國內生產總值的89.6%，為東南亞最高，對消費和製造業構成重大壓力。貝東丹強調，政府將透過經濟救濟計畫，幫助數百萬面臨償貸困難的個人與小企業，並延續現金發放措施，預計明年1月底前約400萬名老人將領到每人1萬泰銖（約新台幣9500元）。此外，政府計畫重組電力行業，削減不必要成本，進一步降低能源價格；同時修訂過時法規，以促進稻米出口和酒類生產的競爭力，打破由少數企業壟斷的市場結構。貝東丹指出：「無論是公共還是私營部門，壟斷都會增加成本，我們認為結束壟斷至關重要。」貝東丹在今年8月接任總理，成為泰國最年輕的領導人。她上任以來致力於改善民眾生活，強調透過刺激經濟、減輕債務負擔及降低生活成本，來提升人民生活品質。其中大曼谷地區的軌道交通票價統一為20泰銖（約新台幣19元）的政策，已被列為降低生活費的重要措施之一，此項政策計劃於明年9月正式實施，以減輕民眾通勤負擔。