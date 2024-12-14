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▲許聖梅（左）的節目《危機女王》無預警宣布要暫停兩週。（圖／許聖梅臉書）

▲許聖梅曝光自己的初戀陰影，對方雖然是富二代，但經常打她，還不斷出軌。（圖／高點電視 YouTube）

資深媒體人許聖梅曾在許多公開場合發表時事看法，也常因為犀利、直接的言論而引發討論，活躍在各大談話性節目上，她所主持的節目《危機女王》至今已經2年，經常在節目中大爆演藝圈祕辛，然而今（14）日卻無預警宣布《危機女王》要暫停兩週，因為昨日去做了視野檢查，發現情況不妙，疑似健康亮起紅燈，感嘆：「看不清這世界。」許聖梅在臉書發文說道，節目已經做了2年，收穫滿滿，一直都很開心，然而她做視野檢查卻發現身體不太妙，只能暫停節目，自身狀態稍作調整，她忍不住感嘆，「人生就是這樣吧，愈是努力付出，代價就愈高。」儘管身體微恙，疑似眼睛出現問題，她還是樂觀看待：「那就重新開機好了，雖然看不清這世界，但喜歡這世界的美好。」貼文一出，不少粉絲都為許聖梅加油打氣，「眼睛很重要」、「眼睛是靈魂之窗，還是要好好保養喔！祝福妳」、「好好休息，我們會乖乖等妳回來喔！」、「祝早日康復！未來的路還很長」、「多多休息，早日康復」、「妳也給了我們滿滿的收穫，有妳真好，感謝有妳，妳是好人，相信老天爺會保佑妳的，加油！」、「保重。」許聖梅鮮少分享自己的情史，先前她才在節目《震震有詞》上透露，初戀是恐怖情人，雖然對方條件很好，卻在兩人交往期間不斷劈腿，許聖梅試圖和對方理論還會被毆打，男友還曾在颱風夜將她踹進水溝裡、拿皮帶扣把她打個半死，許聖梅更曾被帶到空房子毆打，男友被關進看守所，還要許聖梅去救他，出獄之後仍學不乖，繼續偷吃，甚至瞞著許聖梅和其他女生結婚，荒唐行徑讓人傻眼。