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▲拔河特訓過程敖犬（左）不慎失手將阿本（中）的褲子脫下，引爆眾人笑翻。（圖／TVBS提供）

▲六棒為拔河比賽進行特訓。（圖／TVBS提供）

從節目《模范棒棒堂》發跡的敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）及王子（邱勝翊）2006年組成團體「棒棒堂」風靡一時，迷倒不少粉絲，如今六位男孩已蛻變為成熟男子漢，時隔18年合體打造全新團綜，掀起一波回憶殺，在最新一集中，六棒迎戰金牌得主「景美女中拔河隊」，找來昔日戰友阿本助陣，怎料在特訓過程中，敖犬失手拉下阿本的褲子，瞬間春光全外洩，荒唐景象引人爆笑。本週阿緯因行程關係缺席，請來阿本代班，接著一行人拜見拔河隊教練，王子請教練評估六人的實力，竟得到只能撐8到10秒的評價，敖犬聽完則開阿本玩笑：「阿本！我們今天當男藝人，好不好？」六人還特別到野外進行特訓，過程中，成員們摔得東倒西歪，王子、小煜還不慎跌坐在威廉身上，敖犬則被發現在隊伍最後方偷懶，甚至失手拉下阿本的褲子，瞬間春光乍洩，如此荒唐的景象，讓小杰無奈喊話：「不要再做效果了啦！」來到六棒與景美女中拔河隊試比的日子，敵方先派出學妹組應戰，而六棒派出「電眼」小煜站在第一線心戰喊話：「我覺得中山女中好像比你們厲害。」沒想到慘遭少女們回嗆：「我們只聽過BTS（防彈少年團），沒聽過棒棒堂！」經歷兩回合對決，六棒艱難撐過13秒和21秒，對於本次的拔河任務，威廉認為團隊的特色就是知道很困難，但總是勇於挑戰，他與小杰都感受到對戰時，曾有五秒中感受自己像真正的拔河隊，體驗18年來從未有過的凝聚力。