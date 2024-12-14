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▲胡宇威作為團隊主廚，當天在現場積極參與製作。（圖／我們這一攤粉專）

▲《我們這一攤2》陣容包含胡宇威（左起）、苗可麗、蔡昌憲，幾人持續在台灣各大夜市擺攤。（圖／三立提供）

男星胡宇威拍攝節目《我們這一攤2》，12日到高雄六合夜市擺攤賣旗魚黑輪，現場人潮眾多意外爆發插隊爭議。有民眾指控工作人員安插「熟人」進隊伍，直接說一句「他們跟胡宇威認識」，讓後面排隊的人群傻眼。但也有另一派在現場的網友表示當時工作人員有解釋是節目安排，兩方說法掀起論戰。對此，《我們這一攤2》製作單位也出面回應：「現場安排有不盡完善之處造成困擾，我們會再繼續調整」，希望能平息眾人怒火。《我們這一攤2》找來胡宇威、苗可麗、蔡昌憲、蔡凡熙、禾浩辰等藝人，到台灣各大夜市擺攤，還打算要前進馬來西亞夜市賣小吃，但近日他們在六合夜市的拍攝卻爆出插隊爭議。一名女網友在Threads上發文抱怨，說自己當時在排隊買黑輪，工作人員突然安插一組說是跟胡宇威認識的人到隊伍前面，讓她憤怒直呼：「原來有認識藝人可以不顧後面排隊的人？我跟朋友直接傻眼，還是工作人員直接安排欸！」。隨後該名網友還在貼文標記《我們這一攤2》節目組，希望能得到解釋，其餘網友看了也紛紛留言討論，「可能是有特殊關係吧… 無法接受特權啊」、「很不行耶，就算認識也應該要遵守排隊規則」、「誰不認識他們啊？你們被插隊就要大聲說我也認識胡宇威，也認識苗可麗，憑什麼大家都認識，就他們可以插隊啊？」但也有其他在現場的民眾表示，工作人員當下有跟他們解釋是因為錄製腳本有需求，才會做這樣的安排，希望大家體諒錄影的艱辛，不要斷章取義，目前兩派說法在網路上掀起論戰。對此，《我們這一攤2》節目單位13日透過臉書粉專的限時動態回應：「《我們這一攤2》昨晚在高雄六合夜市擺攤錄製節目，感謝眾多民眾與粉絲到場對節目的支持。因人潮眾多，現場安排有不盡完善之處造成困擾，我們會再繼續調整，讓後續錄製更加完善。再次謝謝大家的支持！」盼能平息網友怒火。