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▲2024台北馬全馬路線一覽。（圖／官方提供）

首度升格為世界田徑「金標籤」賽事的台北馬拉松，將於15日熱鬧登場。本次賽事的「全馬42.195公里」賽道涵蓋台北市的主要道路與河濱路段，挑戰性十足，其中「環東高架」路段成為跑者的最大考驗。對於參賽者來說，如何分配體力、應對風向及路況，將是完賽的關鍵。2024台北馬的全馬路線自市民廣場出發，途經仁愛路、中山南北路、北安路、環東高架及河濱公園後，最終抵達台北田徑場。賽事起點設於市民廣場，參賽者從仁愛路四段起跑，跑經路面較多「貓眼石」的仁愛路段時，需特別注意腳下路況，並保持穩定步伐，避免因人潮擁擠而影響節奏。5公里處為第一個補水站，由於此站點往往擠滿跑者，建議選手出發時可隨身攜帶小瓶裝水，避免人潮壅擠錯過補水機會。起跑階段，調整呼吸並維持均速，是跑者完成前段賽道的關鍵。進入賽程中段，跑者將於北安路一帶持續前進。隨後抵達環東高架，這段賽道被視為台北馬的「魔王關」。由於高架道路環境容易產生逆風，跑者應避免在此處嘗試加速，建議以穩定配速通過，或尋找速度相近的跑友組成「破風集團」以節省體力。完成環東高架後，選手將進入河濱路段，包括南湖左岸、觀山河濱等公園。這段賽道路面起伏較大，對跑者的肌耐力是一大考驗。專家提醒，30公里後才是全馬真正的挑戰，跑者切勿提前加速，應持續保留體力。進入觀山河濱公園時，距離終點僅剩7公里，若身體狀況良好，跑者可以逐步提升配速，全力衝刺，直奔台北田徑場終點線。