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▲鄭雨盛（左）和模特兒文佳菲（右）有私生子，據傳他還有正宮女友，因此陷入劈腿爭議。（圖／鄭雨盛、文佳菲IG）

▲記者表示和鄭雨盛（左）合照的這名女子（右）非1998年出生。（圖／tvN YouTube）

▲鄭雨盛爆出私生子爭議後，還是出席了青龍獎頒獎典禮。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

南韓影帝鄭雨盛日前爆出未婚生子醜聞重創形象，而孩子的媽媽是模特兒文佳菲，據傳鄭雨盛還與一名人妻會計師、一名嫩妹辣模交往，腳踏3條船。對此，韓國有娛樂記者在節目上表示，據他調查所知，鄭雨盛與文佳菲只是「床上關係」，記者帶大家釐清醜聞事件時間軸，表示當時鄭雨盛有與正宮短暫分手過，所以認識文佳菲不算劈腿，且正宮對於一切都知情，兩人目前還在交往中。韓國節目《自由的醫生》邀請多名娛樂記者共同討論鄭雨盛劈腿事件，其中一名娛樂記者提到，鄭雨盛被網友流傳的一張「人生四格」合照，有人稱照片中的女子是1998年生的嫩模，但並非如此，該名女子的實際年齡大了一點。該記者也說鄭雨盛並沒有劈腿，他在認識文佳菲時，是與正宮女友A女短暫分手的時候。另外，現場還有記者指出，A女並非外傳的會計師，只是普通女性，且她一直都知道文佳菲的存在，對孩子的事情也知情，但她仍選擇和鄭雨盛復合，並不像外界所說的遭受打擊、感到被背叛，反倒是和鄭雨盛站在同一陣線，很擔心鄭雨盛的情況。節目組還幫大家整理出時間軸，表示原先活躍於演藝圈的文佳菲，在2020年突然神隱，2022年與鄭雨盛第一次碰面，隔年6月就通知鄭雨盛自己懷孕的消息，並在今年3月把小孩生下來。文佳菲原先選擇隱瞞當媽一事，11月初卻又公開承認當了單親媽媽，鄭雨盛隨後坦承自己是孩子的爸爸，才引來罵聲。記者認為，鄭雨盛和文佳菲目前存在的爭議就是對彼此的關係沒有共識，鄭雨盛認為自己與文佳菲只是「跑友」關係，沒有戀愛更沒有結婚的問題，但文佳菲卻不這麼認為，才出現矛盾。目前鄭雨盛的態度是絕對會對孩子負責，但不會娶文佳菲。而鄭雨盛11月29日出席青龍獎頒獎時，雖然坦然上台為私事向大眾道歉，但記者在後台觀察，當時鄭雨盛提早抵達現場後，心情其實很忐忑，一直來回走動、喝水，看得出來他也很緊張。不過儘管鄭雨盛沒劈腿，許多韓國網友還是持續抨擊他，認為他在沒有愛的情況就不該草率讓人懷孕、生下小孩，即便他願意負責，對小孩也是很大傷害，讓人無法原諒。