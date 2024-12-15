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▲SOGO大巨蛋於2024年開放D區「潮美食公園GOURMET PARK」14家主題餐飲大店；還有C區地下街「遠東Garden City花園綠廊」。（圖／記者葉政勳攝）

▲MITSUI OUTLET PARK林口二館於11月正式開幕，面積超過8000坪，加入100個新品牌專櫃。（圖／讀者提供）

▲全新「誠品生活站前店」重返台北車站商圈，與諾貝爾醫療集團合作的「誠品生活站前店」已於9月26日正式開幕。（圖／取自「誠品書店 eslite bookstore」粉專）

▲台中七期的「誠品生活480」，於今年3月23日正式開幕，全棟B1至7F匯集誠品書店及10家大型主題餐廳、逾百個超人氣品牌。（圖／記者金武鳳攝)

▲碳佐麻里台南新興園區斥資近二十億打造，園區匯聚多樣品牌，滿足各類顧客需求。（圖／碳佐麻里提供）

▲南港LaLaport將在2024年12月登場，不過後續傳出因因營造工程與申請使用執照等進度不順遂，導致開幕必須延遲至2025年的3月至6月。（圖／業者提供）

東京星巴克臻選旗艦店為目前全球最大的旗艦店，信義區「Dream Plaza」新百貨宣布，將打造更大規模的星巴克門市。（圖／翻攝自Google map）

▲全台最大的Outlet華泰名品城即將進駐嘉義！選在距離嘉義高鐵站不到200公尺的地方，2028年第一期開幕。（圖／華泰名品城提供）

▲全台最大的Outlet華泰名品城即將進駐嘉義！選在距離嘉義高鐵站不到200公尺的地方，2028年第一期開幕。（圖／華泰名品城提供）

▲誠品生活全新店型即將進駐桃園青埔！承租「臻鼎科技集團」企業總部的1至4樓，合作打造近5000坪的「獨棟大店」。（圖／誠品提供）

今（2024）年百貨、商場加入許多戰力十足的新選擇，包括近期正式見客的三井Outlet二館，還有SOGO大巨蛋地下街、美食餐廳先開幕，今年重磅釋出的消息，也包括明（2025）年信義區全新百貨「Dream Plaza」登場，即將進駐星巴克全球最大旗艦店，引發消費者高度期待，還有延遲開幕的南港LaLaport也有機會在明年與大家見面。至於全台最大的Outlet華泰名品城進駐嘉義，則是預估2025年動工、2028年開幕。SOGO大巨蛋於2024年開放D區「潮美食公園GOURMET PARK」14家主題餐飲大店；還有C區地下街「遠東Garden City花園綠廊」直通捷運與文化體育園區，共有18家品牌進駐。目前大巨蛋還有A區、B區尚未開幕，A區規劃為秀泰影城以及1、6樓的SOGO商場，預計將會如期在2025年5月登場；至於消費者最期待的「遠東Garden City」B區3萬坪SOGO商場，則會從原先公佈的2025年8月延至2025年第4季開門見客。MITSUI OUTLET PARK林口二館於11月正式開幕，一館與二館之間將有連通空橋串連， 二館專櫃面積超過8千坪，分布於三個樓層，共計加入100家新品牌專櫃。一樓規劃進駐支援在地生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與一館串連更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及最適合親子體驗的娛樂設施等。全新「誠品生活站前店」重返台北車站商圈，與諾貝爾醫療集團合作的「誠品生活站前店」已於9月26日正式開幕，位於忠孝西路「諾貝爾廣場」B1，由捷運台北車站地下街M6出口步行30秒即可抵達。全店以誠品經典木質色系打造沉靜溫潤氛圍，藏書量也與過往相當，盡情閱讀充實通勤移動時光。之後還有客美多咖啡、莫凡彼、好饈鐵板燒、頂呱呱、麵屋武藏、吉豚屋等8家知名餐飲陸續進駐。位於台中七期的「誠品生活480」，於今年3月23日正式開幕，全棟B1至7F匯集誠品書店及10家大型主題餐廳、逾百個超人氣品牌，獨家引進全台首家「侍老井精品和牛燒肉會所」；獲「蔬食米其林」之稱《綠‧蔬食評鑑指南》肯定的「ENRICH Restaurant」。「誠品生活480」還有潮流服飾、戶外運動機能品牌包括，ONETEASPOON X Deus，以及Adidas、New Balance、PUMA SELECT、The North Face、PALLADIUM、HURLEY、BENETTON等一系列運動時尚和戶外休旅品牌，還有流行女裝鞋包與配件品牌例如OH!HER、JUST BLOOM、Isha Jewelry、Brigid Accessory等。「燒肉南霸天」碳佐麻里台南新興園區，斥資近二十億打造的台南新興園區，占地相當於55個籃球場。園區匯聚多樣品牌，滿足各類顧客需求，更打造年輕時尚的「天鍋麻辣鴛鴦鍋」，雙品牌提供多達810 個座位數，另有正在籌備中的全新餐飲品牌。此外，園區預計在 2025年第一季進駐南部最大的「誠品生活 台南」，預期將為台南府城打造全新的生活及餐飲體驗。南港LaLaport以全客層購物中心LaLaport插旗北中南，原預計南港LaLaport將在2024年12月登場，不過後續傳出因因營造工程與申請使用執照等進度不順遂，導致開幕必須延遲至2025年的3月至6月。對此，三井表示，「原預定的2024年開業時程，確實是出現了一些變數，但確切時程本就都尚未確定，最終開業時程還是會以台灣三井不動產正式以新聞稿發布為主。」統一集團去年接手信義誠品原址，預計打造全新「Dream Plaza」百貨，將在2025年開門見客，商場內將進駐「全球最大的星巴克門市」，打通百貨6樓和頂樓7樓，預計門市超過1000坪，還有露天座位區可以享受咖啡，豪華的坪數配置，已經超過旗艦店規模。新光三越「台南新店舖」預計將在2025年第2季開門見客，將涵蓋地上一樓至五樓，超過萬坪空間，南區副總吳佩芳神秘表示，將有眾多「台南獨家品牌」進駐商場，「新店鋪」位置臨近南部科學園區，包括潮流品牌以及餐飲都是招商重點。全台最大的Outlet華泰名品城即將進駐嘉義！選在距離嘉義高鐵站不到200公尺的地方，預計引進逾200家品牌，以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心，將更多觀光人潮帶進嘉義，預計2025年動工、2028年第一期完工營運，第一期開發量約可達33,000平方公尺，折合約9900坪。誠品生活全新店型即將進駐桃園青埔！承租「臻鼎科技集團」企業總部的1至4樓，合作打造近5000坪的獨棟大店，預計明（2025）年動工，規劃在2028年正式開幕，招商主要包括會有餐飲、親子書店、策展、時尚，亮點是賣場會有全新的配置，並且首次把誠品書店放在商場一樓，打造出目前全台最不一樣的誠品。