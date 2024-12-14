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▲2024駁二動漫祭今（14）日起一連兩天在高雄駁二特區展開，現場除了聚集了大量的動漫迷、Coser。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲去年駁二動漫展中，知名Coser肉肉就曾扮成動畫《葬送的芙莉蓮》主角芙莉蓮，在特戰車上頗有架式的拿起機槍，照片立刻紅遍全球。（圖／取自「肉肉」Neneko臉書粉專）

▲開拓動漫祭官方提醒，今、明兩日的上午7點至7點30分，哈瑪星鐵道園區為直升機降落管制區。（圖／翻攝開拓動漫祭FancyFrontier臉書）

2024駁二動漫祭今（14）日起一連兩天在高雄駁二特區展開，現場除了聚集了大量的動漫迷、Coser之外，還有英勇保衛家園的國軍人員，將雲豹裝甲車、心戰喊話車、奇歐瓦戰搜直升機、超級眼鏡蛇攻擊直升機開到現場助陣，超震撼的現場畫面曝光，也讓大批民眾開心前往現場與這些帥氣軍械合影。駁二動漫祭從去年就開始與國防部，去年就有心戰喊話車到場提供動漫迷合影拍照，今年規模更加擴大，雲豹八輪裝甲車、OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機都降臨現場，而且甚至還有起降瞬間能看到。對此，開拓動漫祭FancyFrontier官方也表示，今、明兩日的上午7點至7點30分，哈瑪星鐵道園區為眼鏡蛇攻擊直升機降落管制區，到了下午3點30分至4點，眼鏡蛇攻擊直升機則將準備起飛返回營區，提醒起降期間民眾要破核退至警戒區外，也要注意隨身物品的帽子、圍巾，避免被直升機的強風吹起飛走。