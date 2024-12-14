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▲聖誕福袋裡有孟潔（左圖）和十元（右圖右）等人的實戰球衣、唇印球等好禮。（圖／樂天提供）

▲除了唇印球和實戰球衣外，聖誕福袋還隨機附有人氣女孩們的親簽無框畫。（圖／樂天提供）

樂天桃猿球團年末推出超狂福袋，限量200份的「聖誕驚喜」12日晚間開賣立即掀起搶購熱潮，短短10分鐘內被搶購一空。大禮包裡除了有機會獲得球員陳晨威、林子偉、陳鴻文等人同款球衣外，還有樂天女孩中的孟潔、菲菲、Dora、十元、Rina等人的實戰球衣、親簽球和超火辣唇印球等驚喜好禮，讓球迷直呼：「買到賺翻，沒買到真的哭暈！」聖誕福袋內容物驚喜十足，價值遠超過售價。隨機附贈的禮物包括女孩穿過的實戰主場球衣、隨機球員或樂天女孩的親簽球，甚至還有女孩的「唇印球」。實戰球衣因其稀有性和紀念價值，成為球迷的收藏首選，而無框畫和親簽球則涵蓋了多位人氣球員與女孩的簽名，讓福袋的收藏價值再提升一個層次。其中，最引人注目的女孩唇印球，在製作過程中，女孩們既興奮又緊張，不禁討論著「真的要親嗎？」、「顏色會不會掉啊？」等有趣問題。當她們完成親印後，有人笑著說：「唉唷，好醜！我的唇紋怎麼那麼多？」甚至開玩笑地想重新親一次，讓每顆唇印球都顯得獨一無二。除了唇印球和實戰球衣外，聖誕福袋還隨機附有人氣女孩們的親簽無框畫，這些珍貴的簽名作品同樣受到球迷熱烈追捧。女孩們藉由這次特別企劃，為支持者帶來更多歡樂與驚喜，讓每一位收到福袋的球迷都能感受到她們的心意與努力。這次福袋的成功再次展現了樂天桃猿與球迷之間緊密的聯繫，也為這個寒冷的年末增添了一份溫暖的記憶。