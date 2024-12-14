我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TRASH今天演唱會有許多藝人朋友到場支持。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

TRASH「幸福的末班車」15週年演唱會今（14）日在台北小巨蛋開唱，這是他們首度攻上台北小巨蛋，終於順利圓夢，一開場他們隨即帶來〈世界盡頭〉、〈懦弱〉、〈Never Die〉等歌曲炸翻小巨蛋。中間他們介紹每個團員 ，沒想到當要介紹貝斯手博文時，氣質女神陳綺貞突然現身台上，演唱自己的經典歌曲〈魚〉。陳綺貞還透露，2年前就自費看TRASH演唱會，因此和他們結緣，更忍不住在台上告白他們，讓主唱阿夜差點哭出來。TRASH今天驚喜演唱周杰倫的〈不能說的祕密〉，笑說他們團內也有快樂小夥伴，接著讓團員們一一唱歌，魁剛演唱〈地獄的家〉，頤原則唱〈feelings〉，阿夜接著唱〈情勒〉，不過當博文要唱歌時，陳綺貞突然現身在舞台上，穿著一襲藍色平口禮服現身開唱〈魚〉。不過為何能請到陳綺貞現身？阿夜透露，其實是因為他們2年前曾辦過一場演唱會「精神時光屋」，當時陳綺貞就自己買票進去，雙方因此結緣。陳綺貞也透露，當年她看了20多場演唱會，印象最深刻的就是那場演唱會，平時喜歡自己買演唱會門票的她，還無預警透露自己最愛的位子，「我最喜歡坐在這個地方（二樓），北流我也是坐在二樓最後一排。」她也說每次演唱會結束後，自己都會捨不得離開，因為內心有一個很珍貴的東西被喚醒，自己當時也覺得北流已經裝不下這4個人的魅力，「有一個畫面他們好像要更美好更盛大的舞台，那個畫面就是今天，唯一不一樣的是我以為我在觀眾席，沒想到在台上。」接著TRASH和陳綺貞首度合唱雙方合作的新歌〈一切的原因〉，陳綺貞表示，「謝謝（你們）邀請我參與演唱會、邀請我創作，這首歌是腦海裡想像著作為觀眾的心情，為這些真情的小垃圾們（TRASH粉絲名）留下一個美好的回憶，不管世俗定義的成功或失敗或任何人大小事情，引領我們走向更盛大舞台的存在」，讓阿夜聽到差點哭出來，隨後他們唱完歌曲後，陳綺貞就下台，將舞台留給TRASH繼續發揮。不僅如此，TRASH也在演唱會上邀請許多曾一起合作的夥伴，在演唱〈相信2Ø24〉時，共同合作的于修還現身合唱；唱到〈終究還是因為愛 REMIX〉時，「愛愛戰隊」的李浩瑋、PIZZALI、G5SH更合體到齊。其他TRASH的重要親朋好友也都沒有缺席，阿夜媽媽阿娥、姊姊林吟蔚，還有畢書盡、盧廣仲、宇宙人、Kid、吳建恆、鼓鼓、詹雯婷、魏如昀、FEniX等人全都到場。