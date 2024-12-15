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▲一般程度的傷害冰敷12-72小時，至於要冰敷到什麼時候？判斷原則以皮膚溫度沒有升高，沒有腫脹，即可開始熱敷。（圖／ingimage）

▲冰敷、熱敷大不同，敷錯了可能導致患部病情加重。（示意圖／取自Shutterstock）

2024台北馬拉松今年首次晉升世界田徑總會認證的金標籤（Gold Label）賽事，今年共計2萬8000名跑者參加，同時也是歷年最多的國外選手參賽的一年。但如果跑到一半腳扭到了該怎麼辦，是冰敷？還是熱敷？原力復健科院長侯鐘堡醫師建議，輕微受傷時12小時內冰敷，之後可轉熱敷，受傷較為嚴重的話，可在36小時內冰敷。簡單來說就是急性期，冰敷減腫痛，而慢性期，熱敷促循環。運動受傷到底該冰敷多久？侯鐘堡醫師表示，一般程度的傷害冰敷12-72小時，若受傷程度嚴重，是有可能要冰敷超過72小時，至於要冰敷到什麼時候，判斷原則皮膚溫度沒有升高，沒有腫脹，即可開始熱敷。此外，若有舊傷運動後出現小發炎，當天為冰敷，但原則上通常冰敷到當天晚上，睡覺後隔天開始又回復到慢性期，原則上才是進行熱敷。1 使局部的血管擴張，增進血液循環，幫助身體移除乳酸堆積，增加細胞的新陳代謝率。2 增加軟組織的延展性及降低關節僵硬、降低肌肉痙攣。3 減輕疼痛感、達到舒緩及放鬆情緒的作用。4 真正組織的修復期，是在熱敷增加血液循環時。1 抑制傷害部位擴大，降低組織傷害。2 使微血管收縮，消炎消腫。3 降低神經活性，止痛。醫師提醒，冰敷或熱敷每次約10～15分鐘為一療程，依受傷情況每日可冰敷或熱敷1-3次。急性嚴重受傷可每小時冰敷一次10-15分鐘。有些運動員需要快速消腫，或是傷勢很腫脹想要快點好，這時候就可以考慮使用冷熱交換，由熱開始，冷結束來幫助傷勢好轉。