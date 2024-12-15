我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國代理總統韓悳洙的辦公室今天在聲明中表示，韓悳洙已與美國總統拜登通電話。路透社報導，聲明引述他的話說：「韓國將不間斷地履行其外交和安全政策，並努力確保韓美同盟得以穩定維持和發展。」聲明指出，拜登告訴韓悳洙，堅若磐石的美韓同盟並無改變，美國將與韓國一同努力，進一步發展和強化美韓同盟以及韓日美三邊合作。韓國國會昨天下午表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務由總理韓悳洙暫代。尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發韓國政局動盪，國會昨天下午召開全體會議，繼7日首度表決但未成案後第2次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案。尹錫悅的所有權力已被暫停，按照韓國憲法，總理韓悳洙將擔任總統權力代理人。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131215