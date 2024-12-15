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▲今天味全龍啦啦隊小映和張兆辰是同個場次的，結果一開始跑回來的半馬選手大部分人都走向了小映的方向，面對媒體人氣落差的疑問，張兆辰表示有話想說。（圖／記者黃建霖攝）

首度升格為世界田徑「金標籤」賽事的台北馬拉松，將於今（15）日熱鬧登場。TPBL職籃球隊臺北台新戰神派出「職籃菜鳥」張兆辰來幫半程馬拉松跑者掛牌，同時段的還有味全龍啦啦隊「小龍女」的小映，兩人人氣大比拚。而對於結果，張兆辰表示他有話想說。臺北戰神年輕前鋒張兆辰今天是最早場次的掛牌員，他被媒體調侃是不是在履行「菜鳥義務」時笑說：「我覺得是福利啦！」之後也表示，能參加這樣的活動很開心、也很興奮，「第一次參加這種馬拉松活動，然後還可以有這個榮幸幫跑者們戴上獎牌。」張兆辰說，作為運動員平時當然也會要跑步訓練，慢跑起來會覺得很舒服，不過自己不像這些跑者這麼專業，跑體能大概就三公里而已。當被問到未來會不會想嘗試馬拉松時，他笑著回答：「我看還是專心打籃球好了！」今天味全龍啦啦隊小映和張兆辰是同個場次的，結果一開始跑回來的半馬選手大部分人都走向了小映的方向，面對媒體人氣落差的疑問，張兆辰表示有話想說，「我是覺得沒有輸啦！因為那種菁英跑者都來找我啊。」也透露在一開始其實是有很多跑者請他掛牌，只是大家沒看到。而相較於張兆辰對於馬拉松敬謝不敏，小映則是躍躍欲試，她說去年拿冠軍時，就有兌現要「跑天母球場10圈」的承諾，直言自己還蠻喜歡跑步的，還稱明年二連霸要跑20圈，也有興趣在未來挑戰馬拉松。