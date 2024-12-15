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中油明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升27.2元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元。中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）延長額外減產措施至明年第1季影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲0.28美元，新臺幣兌美元匯率升值0.003元，漲幅為0.30%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，如日、韓、港、星，汽、柴油各吸收1.1元，吸收後95無鉛汽油每公升30元，達平穩措施第一階段門檻，計算後汽、柴油每公升各吸收0元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元），調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元均由台灣中油吸收，今年累計至11月底止，中油共吸收約246.44億元。