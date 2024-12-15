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▲富邦悍將啦啦隊卡洛琳相當有人氣，許多跑者搶著和他合照。（圖／記者黃建霖攝）

▲雙北還是有不少悍將球迷，因此今天有不少台北馬跑者一看到范國宸就大喊：「我上邦迷啦！」、「一棒擊沉范國宸」。（圖／記者黃建霖攝）

首度升格為世界田徑「金標籤」賽事的台北馬拉松，將於今（15）日熱鬧登場。富邦悍將球員范國宸今天一大早起來幫完賽跑者們「掛牌」，不少粉絲和他合照，稱自己是富邦球迷，讓寒冷的冬天有著一絲暖意。12強賽奪冠期間，范國宸人在美國，但仍在凌晨為中華隊加油，在異國感受台灣燃起的棒球熱，也為這些自己熟悉的職棒戰友們開心。今天台北馬拉松在低溫中開跑，2.8萬人朝著個人PB目標邁進，大會也邀請許多體壇明星來幫忙掛牌，其中富邦悍將到場的有球員葉子霆、范國宸和啦啦隊卡洛琳。雙北還是有不少悍將球迷，因此今天有不少台北馬跑者一看到范國宸就大喊：「我是邦迷啦！」、「一棒擊沉范國宸」，喊話要他繼續加油。不過當天人氣最高的還是卡洛琳，有不少跑者看到她就直接「改道」，請這位可愛的富邦啦啦隊成員為自己掛牌，讓同場的范國宸看到也無奈苦笑。今年中華隊在世界12強賽奪冠，范國宸這次未能入選名單，但人在美國訓練的他也關心賽事，分享自己的心情：「因為有時差，我們是凌晨起來為他們加油，看了之後反而睡不著覺了！很開心、又很熱血，他們真的很厲害。」明年初還有經典賽資格賽，如果有機會是否也想為國效力？范國宸表示自己還要更努力才能有機會，「不管是技術、還是健康方面，都要更努力要求自己。」2024年賽季范國宸陷入大低潮，打擊率僅2成26，全壘打只有1支，28分打點。季後賽他前往美國訓練，直言自己大開眼界，收穫很多，「他們靠著一些機器、教練傳授一些打擊觀念，不會調整很多動作，找到適合自己的揮棒動作。」