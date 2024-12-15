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▲這場比賽老鷹主控Trae Young發揮依舊出色，全場狂砍35分，獲得17次罰球命14球，還有10助攻7籃板，但陣中其他球員發揮乏善可陳，僅De'Andre Hunter超過15分。（圖／翻攝自Trae Young X）

2024年第二屆NBA盃賽事落幕，東區賽事密爾瓦基公鹿靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo繳出32分14籃板9助攻的好表現，終場以110：102擊敗亞特蘭大老鷹。而西區則是奧克拉荷馬雷霆以111：96擊敗休士頓火箭，兩隊雙雙取得晉級決賽資格。在NBA盃東區四強戰，比賽前三節打完公鹿還落後1分，但第四節他們很快靠著Brook Lopez的三分球反超，Giannis Antetokounmpo在最後5分鐘開始接管比賽，積極強攻製造得分機會，Damian Lillard終場前23.1秒命中跳投，讓公鹿領先到7分，幫助球隊鎖定勝利。這場比賽老鷹主控Trae Young發揮依舊出色，全場狂砍35分，獲得17次罰球命14球，還有10助攻7籃板，但陣中其他球員發揮乏善可陳，僅De'Andre Hunter超過15分。公鹿方面，Antetokounmpo攻下全場15投10中，攻下32分14籃板9助攻，繳出準「大三元」數據；Damian Lillard得到25分7助攻6籃板，命中5記三分球；Lopez得到16分。至於另外一場NBA盃賽事，西區由奧克拉荷馬雷霆出戰休士頓火箭，雷霆主將Shai Gilgeous-Alexander攻下全場最高的32分，還有8籃板6助攻5抄截，前鋒Jalen Williams和中鋒Isaiah Hartenstein分別得到20分和21分，Lu Dort斬獲19分，多點開花戰勝火箭。火箭在8強戰擊敗勇士，球隊延續上一季在季末的高潮，本季依舊有不俗表現。但今晚球隊雖有6人得分上雙，但兩名得分主力Alperen Sengun和Jalen Green合計30投11中，效率不佳，成為輸球關鍵。