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▲周庭印以2小時21分17秒，拿下國內全馬男子組冠軍，同時是全馬男子組總成績的第九名，成功打破個人在2023年創下的最佳成績（2小時23分04秒）。女子組部分，謝千鶴跑出2小時51分12秒佳績摘下后冠。（圖／記者黃建霖攝）

▲雙北還是有不少悍將球迷，因此今天有不少台北馬跑者一看到范國宸就大喊：「我上邦迷啦！」、「一棒擊沉范國宸」。（圖／記者黃建霖攝）

「2024臺北馬拉松」晉升世界田徑總會(WA)「金標籤」認證賽事，成為國內唯一市區型路線的金標賽事，今年以「Redefine Your Limits從心定義」為標語，希望參賽者和「臺北馬拉松」一樣，一起重新定義自己的極限，往新的里程碑邁進。今（15）日上午2.8萬名跑者齊聚臺北市政府前廣場，最終國內全馬男子組由「印帝」周庭印破個人最佳（PB）奪冠，女子組則是「不死鳥」謝千鶴捧盃。本屆馬拉松男子組，由金標籤等級的肯亞好手Brimin KIPKORIR以2小時11分41秒摘下冠軍。女子組部分，則是由衣索比亞好手Fozya Jemal AMID 以2小時32分鐘47秒摘下后冠。 另外今年，臺北馬拉松賽亦有世界聽障馬拉松錦標賽列入賽中賽，冠軍由瑞典選手OTTO KINGST EDT 以2小時17分52秒打破其錦標賽大會紀錄2小時28分45秒。而國內好手在國外菁英選手的帶領下，紛紛突破自我的最佳成績。周庭印以2小時21分17秒，拿下國內全馬男子組冠軍，同時是全馬男子組總成績的第九名，成功打破個人在2023年創下的最佳成績（2小時23分04秒）。女子組部分，謝千鶴跑出2小時51分12秒佳績摘下后冠。2024年兩度在金標賽道奪下冠軍的她表示：「近期相對來說比較辛苦，前陣子碰上傷病，從來沒想過能夠在今天跑出好成績，相當開心能夠重回臺北馬拉松就能奪下國內第一。」另外，半程馬拉松女子組，張芷瑄以1小時18分02秒率先衝線，同樣在「金標」賽道上突破個人最佳成績（1小時18分37秒）。大會這次首次特別安排眾多掛 牌嘉賓，為完賽金標籤賽事的選手掛上榮耀的獎牌，掛牌嘉賓有臺灣馬拉松紀錄保持人許績 勝、超級馬拉松選手陳彥博、台灣鐵人一姐李筱瑜、巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀、巴黎奧運射 擊銅牌李孟遠，其他奧運國手有游泳選手王冠閎、拳擊選手黃筱雯、甘家葳，及臺北市冠名 的台北鯨華女排陳佳蔓及翁梓勻等人；在半馬終點一樣有掛牌嘉賓，有富邦悍將選手江少慶、 葉子霆，富邦悍將啦啦隊栗子，味全龍啦啦隊小映及琪琪，還有臺北冠名籃球隊臺北戰神隊 張兆辰。