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▲周庭印以2小時21分17秒，拿下國內全馬男子組冠軍，同時是全馬男子組總成績的第九名，成功打破個人在2023年創下的最佳成績（2小時23分04秒）。女子組部分，謝千鶴跑出2小時51分12秒佳績摘下后冠。（圖／記者黃建霖攝）

「2024臺北馬拉松」國內女子全馬組由台灣名將「不死鳥」謝千鶴封后，她在賽後受訪時訴盡近期高低起伏，坦言前些日子遇到一些生活上的問題，一度想要放棄人生。但還好她在家人和貴人的支持下，成功走出來，這次台北馬這位長跑女王「浴火重生」，盡顯不死鳥風采。今年萬金石馬拉松女子組拿下冠軍的「不死鳥」謝千鶴，在這屆台北馬拉松以2小時51分12秒奪得女子組冠軍，她在跑回終點後由於官方沒拍到「衝線」畫面，所以之後又跑回去重複此動作一次，成為比賽有趣花絮。「今天跑起來身體感覺很ok，其實這一次沒有訂什麼目標，我是從11月底才開始練，所以沒給自己太大壓力。」謝千鶴說，其實她在跑得過程中，也不知道自己排第幾，只是剛好遇到熟人，和她說有機會競爭國內組冠軍，所以也想說就拚看看。「久違了台北馬！」許久沒有參加台北馬賽事，謝千鶴回到故鄉城市，感觸不少，「前陣子帶學生比賽加上受傷，訓練有停擺，也不夠規律。這次馬拉松也沒有說一定要破紀錄，就是抱著跑完的心態，當成是一種訓練。」賽後這位台灣長跑女王調皮地說，「不好意思讓大家驚訝了。這個賽道沒有死亡上坡，但河濱風很大，感謝其他男跑者們幫我擋風，」謝千鶴說自己很喜歡馬拉松跑進體育場的感覺，跑步是生命中重要的組成。今天訪問時她也多次提到「浴火重生」這個詞，透露雖然這次沒有創個人最佳，但對她來說，這次台北馬可說是一次「重生的開始」。「因為最近人生遇到很多問題，要感謝貴人相挺。」謝千鶴坦言自己一度想「終結人生」，她說或許哪天在度過那段低潮期後，她會把有關這些故事說出。今天完賽後她開心地表示，「有笑容代表我走過來了！家人沒放棄我，讓我能享受跑步的喜悅。」謝千鶴說自己人生經歷過幾次大低潮，第一次是因為手術，這次則是生活上的，雖然並未透露詳情，但能感受她的不容易。這次台北馬謝千鶴順利完成賽事，因此很肯定自己。至於明年應該會把重心擺在全運會上，也希望有機會完成台灣「中長距離滿貫」，但也自嘲「現在年紀比較老了，這個目標更有挑戰性」。