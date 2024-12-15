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▲徐若瑄日前在詹仁雄包場電影《乒乓男孩》時，答應再度擔任少女製作人。（圖／踢帕娛樂）

日前剛登記結婚的敖犬宣布簽約加入踢帕娛樂，表示7月錄完《原子少年2》之後，和踢帕娛樂老闆詹仁雄互換了一個眼神，就知道對方在想什麼了，回憶起那個瞬間，敖犬說：「詹哥和我當年感覺到的一模一樣，看似開玩笑的語氣，但不變的是眼神依舊堅定不移，能感受到他是認真在打造屬於台灣的偶像王國，他跟我說踢帕缺一個老大哥，於是我就GO了，就這麼簡單，算一算大概是一解先前未能結上的緣分。」詹仁雄說，錄影當日飄著細雨，看著敖犬牽著老婆的背影，深有感慨，回想起20年前，敖犬是棒棒堂之中第一個被詹仁雄約來談的男孩，如今決定邀請敖犬加盟踢帕娛樂，再續前緣。對於加入踢帕，敖犬表示跟著感覺走，並沒有想太多，但未來只要踢帕需要他，一定會全力以赴。加入踢帕後的敖犬收到的第一個任務，就是擔任即將啟動的全新女團選秀節目《Forever Girls》導師，他表示能擔任導師是他的榮幸，會試著和女團新星們一起感同深受，盡力用自己的舞台經驗去給予選手們所需要的一切幫助。而被問及要擔任哪種類型的導師，敖犬則表示：「我覺得給予實質建議和鼓勵會比嚴厲批評更有力量，所以我會盡力當一個誠實說話但有溫度的導師。」《Forever Girls》即將開跑，日前在《乒乓男孩》電影包場時答應再度擔任少女製作人的徐若瑄也將加入，舞蹈營也密切籌備中，師資陣容相當精彩，除了在選秀節目中具專業編舞經驗的舞蹈老師之外，原子少年的選手們也將加入擔任舞蹈營導師，最直接的將舞台經驗帶給新一屆的選手們，只要是13到23歲，懷抱偶像星夢的少女，都歡迎將個人資料寄至踢帕娛樂。