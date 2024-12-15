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距離交易截止日期還有約兩個月，但金州勇士隊已經開始採取行動了。他們採取「贏在現在」的策略，與布魯克林籃網隊達成協議，在交易中換得了後衛Dennis Schroder。然而，消息稱他們本有機會得到Cameron Johnson，但總管Mike Dunleavy對年輕球員的執著，導致灣區錯失機會。根據ESPN記者Shams Charania報導，勇士用本季報銷的De'Anthony Melton、Reece Beekman搭上3個次輪籤，交易得到Dennis Schroder和1個次輪籤。此外他們本還有機會得到Johnson和Dorian Finney-Smith，但球隊不願意放棄Jonathan Kuminga，因此最終他們沒有談成。今年休賽季時，Dunleavy和其團隊就因為不願意放棄Brandin Podziemski和Jonathan Kuminga，而失去將Lauri Markkanen帶來球隊的機會。儘管保留年輕核心以確保未來並沒有錯，而且就以Johnson的價值來看，很難說他就比Kuminga更好，但勇士必須知道，如果他們不願意放棄年輕球員，將很難找到另一位超級球星來達到立刻升級球隊檔次的機會。不過，至少得到Schroder將能先讓勇士升級後場，並且擁有另一位組織核心，他今年正處於職業生涯的巔峰期，場均可得到 18.4 分，並有近 7 次助攻。如果在這筆交易中加上Johnson，勇士隊可能會成為一支更強大的球隊，並直接成為冠軍的競爭者。而且，這也不是他們第一次因為信任年輕核心而錯失超級巨星。