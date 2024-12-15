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台灣駐德代表謝志偉今（15）日於駐德代表處舉辦「歲末報佳音」，更特別貼出中華民國台灣與德國國旗，強調「特別給馬英九、蕭旭岑和翁曉玲3個人看」，稱自己在沒有邦交的德國爭取支持，也隨時以不同方式抵禦專制獨裁中國，不時懸掛代表中華民國台灣的國旗，反觀有人把中國人帶來台灣喊「中國台灣」，卻連在他們面前舉起一隻小小的國旗都不敢，如果老老實實承認對「中共的中國」如此認同，對台灣的價值如此蔑視，那至少在他眼中，還能保有一絲絲的尊嚴。謝志偉今日於社群平台貼出中華民國台灣與德國國旗，強調「這張照片特別貼給馬英九、蕭旭岑和翁曉玲3個人看」，稱自己在沒有邦交的德國爭取支持，同時隨時以不同的方式抵禦中國併吞台灣的野心，不時也會懸掛或擺置代表中華民國台灣「2300萬人」的國旗。謝志偉也批評，而那些一天到晚在「訓斥」台灣人不願當中國人外，稱「大陸人也是中華民國的國民」，其用意其實是要把「台灣人納入中國人」，卻對中共百般認賊作父，敢把中國人帶來台灣喊「中國台灣」，卻連在他們面前舉起一隻小小的中華民國國旗都不敢。謝志偉表示，這面國旗在戒嚴時期曾經沾滿台灣人的鮮血，如今願意掛起它、扛起它，是因為衷心、誠摯地希望，2300萬人能不分黨派地在國旗下攜手捍衛「民主、自由、人權、主權」4個價值的國家，以抵禦對面那個窮兵黷武想讓我們四大皆空的中國對台灣的軍事企圖及野心。謝志偉說，若那些人對「中共的中國」如此認同，對台灣的價值如此蔑視，那好歹要老老實實地承認，那至少在他眼中，還能保有一絲絲的尊嚴。最後謝志偉表示，同樣是在德國學法的，有人據說研究《憲法》（指翁曉玲），而自己則研究文法，都應該會知道，德文的「誠實」（Ehrlichkeit)和「榮譽、尊嚴」（Ehre）是同一來源，「不誠實」可以說是等同「無恥」。