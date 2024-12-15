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▲NewJeans在新的IG帳號跟粉絲打招呼。（圖／jeanzforfree IG）

▲NewJeans成員日前自行跟公司「ADOR」解約，渴望能得到自由。（圖／達志影像）

南韓大勢女團NewJeans日前單方面宣布和母公司HYBE及所屬公司ADOR解約，雖然事後ADOR對此提告，不過仍阻止不了成員們渴望自由的心，昨（14）日NewJeans悄悄開通新IG，名稱就叫「jeanzforfree」，帳號才剛開通不到24小時，隨即衝破197萬訂閱。她們為了證明帳號真實性，也PO出5人打招呼的影片，表示「真的是我們！」NewJeans為了要自由可不是說說而已，她們不僅擺脫原本公司設立的千萬關注帳號，昨日悄悄在IG開設新帳號，她們首篇貼文也不忘粉絲，宣佈將會應援在國會外抗議總統尹錫悅的民眾，只要手拿她們的手燈「Binky棒」，並說出粉絲的名稱「Bunnies」即可領取物資，她們總共提供110份飯捲、250杯飲料、100份蔘雞湯等，希望能在寒冷的天氣溫暖粉絲的心。NewJeans在新帳號開設後不久，為了避免被當成假帳號，也拍攝限時動態影片表示：「真的是我們！」、「好想念大家唷」，頻頻分享近況，還可以看到她們在飛機上的搞怪自拍照，其中最活躍的就是Minji和Danielle，讓粉絲一次看到飽。NewJeans日前捲入製作人閔熙珍及經紀公司ADOR的經營風波中，並於11月底召開記者會宣布，單方面與ADOR解除合約，事後閔熙珍也陷入非法挖角爭議。對此，韓國音樂內容協會表示，NewJeans和閔熙珍若無法妥善解決合約問題，未來考慮要「封殺」NewJeans，她們將無法在音樂排行榜上出現。