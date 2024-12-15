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▲吸菸者罹患胰臟癌的風險是不吸菸者的2至3倍，喝酒與胰臟癌的發生也有關係。（示意圖／取自unsplash）

胰臟癌的發生率排名2021年十大癌症第10，但死亡率偏高，近年每年造成的死亡人數都在2500例以上，在2023年已達2879死。由於胰臟癌惡化快速，又不容易早期發現，加上不少名人中招過世，例如主播傅達仁、藝人巴戈等，導致許多民眾稱此症為「癌王」。國泰醫院一般外科主治醫師戴鋒泉說，一般早期的胰臟癌沒有明顯症狀，如癌細胞持續擴大，則可能會有上腹痛、背痛、黃疸、體重減輕和消化不良等症狀；若癌症發生於胰頭部分，癌細胞可能會侵犯到膽管，導致膽汁無法流到十二指腸，這時病患會有皮膚發黃、眼角膜泛黃、尿液呈深茶色，或皮膚會有發癢的情形，嚴重者甚至會有發燒、畏寒等不適。戴鋒泉表示，胰臟癌發生的年齡通常較大，多在60歲以上，以男性居多。吸菸者罹患風險是不吸菸者的2至3倍；此外，喝酒與胰臟癌的發生也有關係，而平常若攝取較多肉類、脂肪，或患有糖尿病，風險也較高。針對沒有症狀的病人，某些血液腫瘤指數檢查可作為參考，例如CA-199、CEA等檢查指數異常，若有長期上腹疼痛，且接受上消化道檢查排除食道、胃腸問題後，應進行腹部超音波、腹部電腦斷層等非侵襲性檢查以協助診斷，也可以ERCP(內視鏡逆行性膽管胰管攝影)進一步檢查。戴鋒泉指出，胰臟癌的治療依據癌症分期，主要療法包括手術、化學藥物治療與放射線治療。就外科手術而言，最著名為胰頭十二指腸切除手術 ，但手術死亡率達12~21%，5年存活率僅5~7%，而其他姑息性手術則有膽道繞道手術、腹腔神經叢阻斷等。至於化療，可依臨床分期不同，選擇單一或多種組合藥物，初步治療反應率約20~30%，但整體治療效果有限，估5%以下，而放療則僅用於輔助性治療，目前仍無法治癒非切除性胰臟腫瘤，若配合化療，可提升療效。此外，最近有使用Cetuximab處方的標靶治療，對胰臟癌也有部分反應。胰臟癌若未及早治療，一旦出現黃疸，平均存活不到半年，若可接受手術治療者，則平均存活時間約一年。整體而言，此症5年存活率不到10%，最好的處理方法為早期預防、早期治療，也希望未來能發展出更可靠的血清檢驗，以及針對高危險群病人如年滿60歲、有抽菸習慣、慢性胰臟炎病人的篩檢，對於改善存活才能有較大幫助。