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▲國際飄移賽事D1GP首度將年度收官賽移至台南舉行，吸引眾多世界級車手參賽。開幕典禮上，台南市府與D1官方表態全力合作，未來有望打造為台南年度盛會。（圖／大會提供）

▲台灣車手張盛鈞在D1GP台南首站4強賽驚險擊敗日本總冠軍中村直樹，成功挺進冠軍戰，最終因賽車問題不敵日本車手田野結希，奪得亞軍。（圖／大會提供）

▲46歲的台灣車手張盛鈞展現飄移神技，拿下亞軍後感動表示：「等了近20年，終於能在台灣車迷面前證明我們不輸日本車手！」（圖／大會提供）

「2024 D1GP 臺南府城國際飄移巔峰挑戰賽」首站本週末在沙崙台南會展中心旁熱鬧展開激烈的對決，來自日本、韓國、美國和台灣近40名職業飄移高手首度齊聚一堂展現飄移的神技，而曾經在今年日本成為首位站上冠軍台的台灣「飄移之神」張盛鈞，他等了近20年終於在台灣賽場上首度亮相，今4強擊退今年日本D1年終總冠軍「天才車手」中村直樹，可惜在冠軍戰負於另一 日本車手田野結希後屈居亞軍，但張盛鈞肯定的說：「明天第二站一定會更好！」談到國際級的飄移大賽，首推「全日本職業飄移錦標賽」，這項賽事是日本飄移傳奇車手土屋圭市和日本《Option》雜誌創辦人稻田大二郎自2000年開始舉辦，2001年起改稱D1 Grand Prix來稱呼，也稱作「D1大獎賽」。今年D1官方首度將海外賽事移至台南舉行年度收官的最後兩站賽事，更吸引了上個月已提前拿下總冠軍、亞軍中村直樹、齋藤太吾和日、韓美女車手玉城詩菜、深田一希和姜美智等世界級職業飄移車手來台參賽。臺南府城國際飄移巔峰挑戰賽今舉行開幕典禮，包括台南市政府副祕書長尤天厚、立法委員陳亭妃和台南市體育局長陳良乾等人出席，立委陳亭妃還透露有意結合國內汽機車零組件產業在會展中心舉行展覽並與這項賽事成為未來台南的年度盛會，而特別來台的D1主席鈴木也當場回應，「D1會全力給予台南市舉辦這項賽事的所有的資源」。首度在台灣登場的「臺南府城國際飄移巔峰挑戰賽」，上午先進行「單走(SOLO RUN)」，振耳欲襲的引擎聲和飄移後的白煙，讓現場氣氛相當熱烈，車手按照「區域(Zoon)」「速度(Speed)」「姿態(Flick)」「角度(Angle)」「起甩點(SEC)」五項來綜合評比出分數，取前32名進入下午的1對1「追走(BATTLE RUN)」對決。經過32強淘汰後，日本「大魔王」齋藤太吾意外在16強因賽車故障止步；最後8強裡面除了另一位日本年度總冠軍中村直樹外，還有巾幗不讓鬚眉的日本女車手深田一希，台將還有張盛鈞、范振宸、林俊豪和林元佑4人，但最後僅張盛鈞成功闖進4強。4強張盛鈞對上 日本年度總冠軍中村直樹之戰非常戲劇化，中村直樹的紅配紫廠車非常顯目，不僅馬力十足而且比賽過程頻頻會爆出超大的爆炸聲，特別引人注目，但在4強與張盛鈞之戰中，因為第一回合就撞到張盛鈞的賽車違規，但也導致張盛鈞的賽車出現故障，差一點面臨退賽，幸好團隊在10分鐘內緊急搶修，才讓張盛鈞得以順利出戰第二回合，最終驚險力挫中村直樹挺進到冠軍戰；可惜因車輛問題，最終在冠軍戰中張盛鈞還是負於日本車手田野結希後屈居亞軍。年僅26歲的日本車手田野結希，今年在日本D1總排名第12，但來到台灣後特別努力備戰，還開玩笑的說：「有人跟我說來台灣比賽必須要吃臭豆腐才會贏，所以，我捏著鼻子努力的吃了一個小口。」而且田野結希還特別展示學到的中文，頻頻對著車迷們說：「我愛你們！」「沒拿到冠軍，確實有點遺憾，但我已經盡力了！」從2007年前往中國跑賽車，一心夢想有機會可以踏上日本D1殿堂，已經整整等了17年後，已經46歲的張釣盛今年決定不等了，用著最節省方式在今年參加了日本第4站賽事，更成為首度站上冠軍頒獎台的華人車手，成為另一個引以為傲的「台灣之光」；而他在2006年最後一次在台灣比完比賽後，等到超過18年時間終於再回到台灣車迷前面獻技，讓張盛鈞感動到紅了眼眶說：「我等了這比賽等了都快20年了！我很想在台灣車迷面前展示，台灣車手能力並不亞於日本人。」但由於張盛鈞的賽車是透過搭檔前一天才剛特別從台中拉到台南來，賽前都一直都還在調校中，今天讓張盛鈞一直受困於賽車的問題，但他說：「這輛賽車是我第一次比賽，一直都還在調整中，在冠軍戰時我還一直在祈禱油門拜託別斷掉，但我相信我跟這輛車會愈來愈熟悉，我相信明天第二站我會更好！」