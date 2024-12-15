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▲楊哲相當熱愛棒球，這次睽違17年穿上棒球服開唱。（圖／豪記唱片提供）

曾替台語天后江蕙名曲〈夢中的情話〉作詞的「芒果歌王」楊哲，日前在高雄流行音樂中心舉行「時也運也命也公益演唱會」，首次站上家鄉高雄舞台，熱情粉絲擠爆現場，校棒隊出身的楊哲身穿棒球服熱唱開場，誠意十足的連換6套造型服演出，嘉賓王瑞霞、林姍等人也輪番上台對唱，他的愛妻雅瑩更是一起跟到高雄，還與他合唱〈你若不識我〉，唱出多年來的感謝。楊哲12月14日在高雄流行音樂中心開唱，首次在家鄉高雄辦演唱會，現場被粉絲擠滿，還有上百名鄉親由屏東枋寮趕來應援，同門歌手陳思安、七郎、吳俊宏、鄔兆邦與沈建豪等人也都現身台下力挺，讓楊哲相當感動。而光榮返鄉開唱，不可或缺的舊有嘉賓環節，王瑞霞、林姍、陳淑萍與廖婉君接續上台和他對唱，楊哲開心直呼：「被眾星拱月的感覺太讚了啦，感覺像在做夢」，王瑞霞也說，與楊哲認識很久了，他是實力派唱將，很專注歌唱，「我要力挺他有如當年陳一郎也是這麼的挺我！」楊哲也回憶起，當初就是因為偶像陳一郎而進入歌壇，「他給了我很深的影響，在人生最重要的演唱舞台，沒有陳一郎就沒有意義了」，他更現場模仿陳一郎淚唱〈行船人的純情曲〉和〈阿郎阿郎〉，引領著粉絲進入時光隧道。楊哲在演唱會上，也與愛妻雅瑩曬恩愛，在現場對唱〈你若不識我〉，感謝多年來風雨走來，老婆不離不棄，更和寶貝兒子們對唱〈父子情深〉，現場滿滿的溫馨。熱愛棒球的楊哲，這次為了慶祝台灣12強棒球賽奪冠，更暌違17年再度穿上棒球服，「從小就是校棒隊的我，在演藝旅程遇到許多困境時，靠著過往打棒球的精神，義無反顧的拚命衝刺，努力讓美夢都成真」，為在家鄉舉辦的演唱會增添風采。