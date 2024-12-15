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2024年世界羽聯世界巡迴賽總決賽今（15）日落幕，這次女單項目上演「中國內戰」由王祉怡對決韓悅，最終前者拿下冠軍。下一周女單世界排名也確定會變動，我國戴資穎將會滑落到世界第8。戴資穎今年因傷狀態不佳，巴黎奧運早早出局，後續的賽事也常常因傷提前退賽，並缺席北極公開賽、丹麥公開賽，考量傷勢狀況，小戴選擇申請「排名保護」，今年確定不會在出戰，剛剛打完的年終賽她也並未參加。雖然有保護排名，但由於上屆賽會小戴有打進四強，因此這次年終賽結束，她的排名還是會持續滑落。本屆打進四強的中國女將韓悅上升到第5，而另一名中國好手王祉怡則是積分會突破10萬，繼續穩居第2。本屆年終賽女雙項目韓國的白荷娜／李紹希擊敗日本「最美女雙」松山奈未／志田千陽封后；混雙方面，中國「雅思」鄭思維／黃雅瓊完美收官，擊敗馬來西亞陳堂傑／杜頤溈奪冠。