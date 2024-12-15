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▲▼Official鬍子男dism在台開唱，吸引許多粉絲朝聖。（圖／渡邉一生、Kazuki watanabe）

日本搖滾樂團Official鬍子男dism（Official髭男dism）首次舉辦亞洲巡迴演唱會，今（15）日來到台北小巨蛋與1.1萬名歌迷同歡，在西門町拍攝並創下5.4億瀏覽的《Pretender》、神劇《slient》主題曲〈Subtitle〉、佐藤健主演的《戀愛可以持續到天長地久》主題曲〈I LOVE...〉通通都有唱，連經典動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第一季片頭曲〈MIXED NUTS〉也送上；除了讓歌迷聽到如痴如醉，貝斯手楢崎誠還開放大家「尿尿時間」，以及篡位主唱位置的幽默發言，都令全場笑不停。「Official髭男dism」由藤原聰、小笹大輔、楢崎誠、松浦匡希等4人組成，2012年成團就迅速在音樂界嶄露頭角，後續演唱人氣動漫與電影《東京卍復仇者》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》的主題曲爆紅，是許多動漫迷最愛的樂團之一。主唱藤原聰則用親切的中文問候：「大家好，我們是鬍子男。」接著馬上用日文說：「我只會講這個。」逗樂眾人。「Official髭男dism」在2019年發行的單曲〈Pretender〉MV是在台灣拍攝，以富有台北獨特氛圍的街景畫面，穿插團員在西門町屋頂的熱唱交錯剪接，讓〈Pretender〉在多個榜單上獲得佳績，不僅YouTube點擊率累積突破5.4億次，也讓 「Official髭男dism」一舉登上2019年《NHK紅白歌唱大賽》表演。藤原聰想到〈Pretende〉MV是在台灣拍的，突然感性：「那時候受大家照顧了！」在唱到《slient》主題曲〈Subtitle〉時，突然有歌迷用日文喊「我愛你」，藤原聰爆笑說：「時機點真好！就在要唱〈Subtitle〉的時候喊『我愛你』！」正當觀眾想起身一起嗨唱時，還叮嚀大家「不能跳」，只要站起來就好；貝斯手楢崎誠還開放大家「尿尿時間」，真的有人離席，不忘提醒大家記得回來，「我們還要沒回去啊！」