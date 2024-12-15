我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃小柔舉列該名人氣女星的惡行惡狀。（圖／小姐不熙娣 臉書）

女星黃小柔和Vicky兩人日前在綜藝節目《小姐不熙娣》控訴兩位後輩女星曾霸佔對號座座位、堅持不讓座，更回應：「那邊還有空位。」讓黃小柔在節目上氣炸怒轟：「超沒禮貌！」對此網友當起偵探指出2名後輩疑似是啦啦隊女神林襄和林穎樂，雖然兩人皆對此發聲闢謠，不過仍讓爭議持續延燒，為此黃小柔在節目中再加碼爆料該女星的其他惡行，伸懶腰打到人還死不道歉，直言：「真沒遇過這樣的人。」節目《小姐不熙娣》在官方臉書釋出片段，黃小柔再度針對該名沒有禮貌的女星，指出她不管做出什麼事情，都能夠被合理化，像是她在伸懶腰時，手不小心打到黃小柔，不僅沒有對黃小柔道歉，更被周圍的人稱讚這類的舉動很可愛，讓她相當錯愕。黃小柔坦言當下心裡非常疑惑：「對，她可愛，但是她撞到我了欸，是不是應該要說一聲不好意思？」但該名女星的超高人氣絲毫沒被黃小柔影響，伸懶腰的舉動還反而被稱讚非常可愛，讓她相當無奈，更直言自己從沒遇過這樣的人：「她就是沉浸在她那個泡泡裡，我真的沒有遇過這樣子的人欸！」而黃小柔的片段再度被釋出，也讓該名「人氣女星」的身分更加讓人好奇。