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韓國國會以204票贊成、85票反對，正式通過尹錫悅彈劾案，韓國檢方表示，他們已於11日向尹錫悅發傳票，要求他在週日（15）上午10時接受傳喚調查，但今天尹錫悅卻未出席，檢方預計16日再次傳喚尹錫悅，韓媒則稱尹錫悅未到案的理由似乎是「辯護團隊尚未組建完成」。根據《韓聯社》報導，韓國檢方針對戒嚴風波組成的特別偵查本部，已經在上週將傳票送往尹錫悅辦公室，檢方也確認傳票確實送達，但目前已遭停職、本該出席的尹錫悅週日卻未到場，檢方預計週一會再行傳喚尹錫悅。報導提到，尹錫悅現在採取的策略是盡可能拖延彈劾案的審理，目前他已邀請檢察官出身的放送通信委員會委員長金洪一擔任辯護律師，但律師團的其他成員尚未明朗，檢方官員則拒絕證實尹錫悅是否有提供任何未接受檢方傳喚的理由。韓媒認為，尹錫悅想拖到憲法法庭判決上限的180天，但這次彈劾的理由與證據相當充分，預計大法官的判決幾乎不會有很大爭議，韓國總統尹錫悅與多位高官正面臨刑事調查，罪名可能包括叛亂、濫用職權及妨礙人民行使權利，檢方尋求包括陸軍特戰司令官郭種根、首都防衛司令李鎮雨都能一併逮捕。韓國最大在野黨的共同民主黨黨魁李在明則表示，希望憲法法院加快彈劾案的審理程序，這也是最大限度減少國內混亂的唯一方法。