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立法院內政委員會本周由國民黨立委徐欣瑩擔任召委，臨時將明日議程更改為審查《選罷法》罷免票數須高於當選票數一案，對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（15）日受訪強調將全力阻擋，而晚間綠委黃捷在社群平台發文，與張宏陸、林楚茵、張雅琳、范雲、沈伯洋、王義川、李坤城、徐富癸、陳俊宇與賴瑞隆守在立法院內政委員會門口，強調「捍衛人民罷免權，絕不退讓！」對於國民黨團臨時更動議程明日將排審《選罷法》，吳思瑤表示，本會期將在下午21日結束，最重要的應該是四大人事同意權與四大預算案，而國民黨卻把總預算擱置在一旁，反而先行安排高度爭議性法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》閹割民權、癱瘓憲法法庭與傷害國家預算制度的法案。為防止國民黨強行闖關《選罷法》，黃捷晚間9時許在社群平台發文， 與張宏陸、林楚茵、張雅琳、范雲、沈伯洋、王義川、李坤城、徐富癸、陳俊宇與賴瑞隆守在立法院內政委員會門口，強調「我們在內政委員會了，捍衛人民罷免權，絕不退讓！」