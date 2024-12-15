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▲經紀人重讀找來4位美女替孫安佐剃頭。（圖／孫安佐17LIVE）

▲孫安佐在直播中表示自己的6塊腹肌已經快消失。（圖／孫安佐17LIVE）

資深藝人狄鶯及孫鵬的兒子孫安佐，過去因為高調的時常引發爭議，言行舉止也備受外界關注，而昨（14）日孫安佐收到國軍入伍通知，也宣布將在17日以陸軍身分入營，受訓地點則在嘉義，他也在今晚開直播，請來4位美女幫忙剃頭，還在現場做出各種造型。另外他也撂下狠話，表示如果「屁眼沒被弄的話」，就會考慮不爆揍軍中長官。孫安佐今天晚間開直播和粉絲線上見面，被問及放假後出來會想吃些什麼，他表示：「一定要吃些好吃的，在外面有時候生活上食物都不缺，進去一定是會想吃外面的。」更坦言可能會想吃SUKIYA。對於新年新希望，孫安佐也給了粉絲一些建議：「生活過得開開心心就好，不開心就喝酒就沒問題了，或是去健身房爆練兩個小時。」至於先前的信義區持槍事件，孫安佐則嗆聲表示別人拿水槍都沒事，自己只是拿「大型打火機」出門而已：「我信義區那只是拿大型打火機而已。」更被經紀人吐槽：「以後拿小型打火機可以。」粉絲提醒孫安佐在軍營裡一定要安分，不要揍長官，對此他喊話：「我這個人還是有一點自主意識。」更表示如果自己「屁眼沒被弄的話」，就會考慮不揍長官。直播間中更有粉絲詢問孫安佐這次入伍，是否會努力練出10塊腹肌，不過孫安佐表示自己6塊腹肌已經緊繃，而且現在已經非常不明顯，沒想到立刻被一旁的美女們起鬨要拉開上衣證明。