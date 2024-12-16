NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月16日賽程，共有7場比賽進行，焦點之戰為上午9點30分由金州勇士主場對決達拉斯獨行俠，以及早上10點30分洛杉磯湖人對決曼菲斯灰熊。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：公鹿、老鷹NBA盃四強戰

📍比賽背景

勇士隊本季對上西區球隊的戰績為11勝8敗，獨行俠隊本季對上西區球隊戰績為10勝7敗。

本賽季勇士隊的投籃命中率為45.3%，獨行俠隊場均限制對手投籃命中率為45.0%；獨行俠平均每場比賽得118.5分，勇士則場均只丟108.4。

📍傷兵名單

勇士： Moses Moody每日觀察（膝蓋），Andrew Wiggins每日觀察（腳踝），De'Anthony Melton賽季報銷（前十字韌帶）。

獨行俠：Jaden Hardy:每日觀察（腳踝）、Maxi Kleber:每日觀察（疾病）、Dante Exum缺陣（手腕）、Brandon Williams每日觀察（拇指）、P.J. Washington Jr.每日觀察（疾病）。

📍雙方關鍵球員

勇士：Stephen Curry場均為勇士場均貢獻22.8 分、5.2 個籃板和 6.5 次助攻。

獨行俠：Luka Doncic場均為獨行俠貢獻28.1 分， 8.4籃板。


🟡NBA2024-25例行賽第12月16日賽程表： 

New Orleans

   @  Indiana

 6:00 AM      
Boston

   @  Washington

 7:00 AM      
New York

   @  Orlando

 7:00 AM      
Minnesota

   @  San Antonio

 8:00 AM      
Portland

   @  Phoenix

 9:00 AM      
Dallas

   @  Golden State

 9:30 AM      
Memphis

   @  Los Angeles

 10:30 AM      
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：灰狼VS馬刺 08:00

愛爾達ELTA.TV：灰熊 VS 湖人 10:30
🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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