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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽進行第二階段壓軸戰，美和科大在比賽前兩節僅讓北商分別拿下8分與9分，上半場即以48：17遙遙領先，早早奠定勝基。外援彼葳繳出19分、14籃板的「雙十」表現，穩定貢獻內線威脅。雙衛莊陳琳和黃羽婷分別攻下11分和10分，潘伊宸則以10分刷新生涯新高。剛加入球隊的中鋒張雅琴出場表現不俗，繳出9分、8籃板的數據，她表示：「球隊人手不足，我希望能在關鍵時刻挺身而出，為球隊分擔壓力。」美和科大將於第三階段面對一連串硬仗，依序對陣臺師大、世新大學、北市大與佛光大學，四支球隊皆為實力強勁的列強。教練團評估，美和至少需再拿下一勝才能確保晉級，其中與同為5勝2敗的世新之戰尤為關鍵，勝負或將決定晉級六強的席次。雖敗於美和，北商大射手康奕喬展現亮眼手感，三分球9投中5，攻下20分，刷新個人生涯新高。她笑言：「這是我兩年一級生涯來最順手、最開心的一場。」然而康奕喬也坦承，上階段曾因心律不整在比賽中昏倒，經檢查後已無大礙。本階段教練適時調整其上場時間，讓她得以正常發揮。康奕喬期望，這股好手感能延續到下月最後階段，幫助球隊完成保級任務。臺北商大在第二階段四戰全敗，累計戰績僅1勝6敗，接下來的四場賽事將分別迎戰臺體、臺科、中信與北護。教練團估算，至少需要再拿下兩勝才能保住一級資格。