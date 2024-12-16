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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽進入第二階段最後一日，臺灣師大在對陣臺體的比賽中火力全開，首節即攻下32分，全場以86：61大勝對手。全隊12人輪換，11人有得分進帳，其中林佳蓉與古寶誼各得14分，湯書淳、許絜晞與謝蕎亦各添10分，展現強大的團隊深度。臺體雖敗，但大四後衛李思嬡表現亮眼，三分球命中率出色，全場攻下UBA生涯新高25分，另有9籃板、3助攻與2抄截。林莞苓也貢獻16分、7籃板。臺體總教練唐誌陽表示，最後階段將全力拚保級，依序迎戰北商、北護、臺科與中信。佛光大學面對地主臺科大，展現穩定實力，以85：52輕鬆勝出，12人輪換同樣有11人得分。中鋒陳丁綺延續火熱狀態，攻下18分、11籃板，達成本季第五次「雙十」。邱子芸、王筱慶與黃渝庭則分別貢獻14分、13分與10分，助球隊再添一勝。臺科大遭遇傷病困擾，大四前鋒呂佳諺第三節左腳踝受傷，大一菜鳥中鋒黃子芸第四節左膝舊傷復發，需進一步檢查。總教練陳忠誠表示，最後階段將力拚文化、北商、臺體與北大，目標先求保級，但仍不放棄晉級六強的可能。衛冕軍世新大學以92：51大勝北護，展示強大團隊實力，先發五人全數得分上雙。游沁樺攻下16分、19籃板，達成本季第四次「雙十」。蔡佑蓮則刷新個人UBA新高，拿下21分、8籃板、3助攻、3抄截。邱詠鈴、林紫彤與李盈潔分別貢獻16分、13分與10分，替補球員張育瑄三分球5投中3，拿下本季雙新高的9分。北護方面，中鋒沈琬棋攻下11分、8籃板，顏彗安則貢獻10分。總教練趙曜表示，最後階段的比賽將全力爭取勝利，力求保級成功。隨著第二階段賽事落幕，六強格局漸漸明朗。臺師與佛光戰績領先，穩居前列；世新則僅需在最後階段再取一至兩場勝利，即可確保晉級。另一方面，臺體、臺科、北商與北護四隊陷入保級激戰，最後階段將迎來更激烈的競爭。