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▲今日白天至明日冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升，北台灣仍偏冷，中南部早晚冷，要注意保暖。（圖／記者陳明安攝）

▲未來一週還有2波冷氣團會影響台灣，10度低溫會不斷在空曠地區出現。（圖／中央氣象署）

今（16）日清晨最低氣溫僅9.8度！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今日開始冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升，但週三另一股冷空氣加入，恢復為與前波類似強度的「大陸冷氣團」，部分平地清晨的最低氣溫將再降至10度以下。不只如此，週六至下週一（21至23日）又有強冷空氣南下，有機會挑戰入冬以來最強，氣溫將再下降。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨截至5時42分，本島縣市平地最低氣溫為新北石碇區9.8度，各地區平地最低氣溫約在10至13度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天至明日冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升，北台灣仍偏冷，中南部早晚冷，要注意保暖。今日透光的中高雲從西側移入，各地雲量稍增，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫為北部10至19度，中部12至23度，南部13至24度，東部12至26度。不過，最新模式模擬顯示，週三、四（18、19日）另一股冷空氣加入，恢復為與前波類似強度的「大陸冷氣團」，北台灣轉為整天冷，中南部早晚冷，部分平地清晨的最低氣溫將再降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件。週五（20日）冷空氣漸減弱，氣溫略回升，週三至週五大多是西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。另外吳德榮提醒，最新各國模式模擬顯示，週六至下週一（21至23日）又有強冷空氣南下，有機率挑戰前2波、為入冬以來最強，但還不是很確定，因各國模式模擬其抵達時間雖已漸趨一致，但其強度仍持續微調，應繼續觀察。