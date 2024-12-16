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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，對此律師黃帝穎認為，柯文哲遭法院兩度裁定羈押禁見，雖羈押期到明年1月，但因為共犯應曉薇羈押期在本月28日屆至，偵查實務上應會在共犯應曉薇羈押期屆滿前偵結全案，因此柯文哲貪污重罪起訴，已進入倒數計時，認為本周偵結起訴可能性高，且朱亞虎認罪行賄，評估柯文哲必定依據最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」起訴、定罪。黃帝穎表示，柯文哲京華城弊案遭法院兩度裁定羈押禁見，雖羈押期到明年1月，但因為共犯應曉薇羈押期在本月28日屆至，偵查實務上應會在共犯應曉薇羈押期屆滿前偵結全案，因此柯文哲貪污重罪起訴，已進入倒數計時，如考量柯文哲等被告起訴後接押，預留時間讓中籤合議庭審理被告的審判中羈押事由，提早在本周偵結起訴，符合實務常態。黃帝穎說，朱亞虎認罪行賄，法院近10年貪污判決見解穩定，只要行賄被告認罪，收賄被告均判有罪，沒有例外。因此朱亞虎認罪行賄不論是210萬元或加上1500萬元或4000多萬元，不論金額多寡，朱亞虎認罪行賄，柯文哲必定依據最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」起訴、定罪。此外黃帝穎說，柯文哲滅證「事實」已在延長羈押被檢方載明在聲請書，法院裁定也肯定檢方聲請，不論是搜索當天1小時不開門刪除檔案、要求李文娟碎掉木可內帳，滅證是柯文哲接續羈押的重大事由。更嚴重的是，柯文哲帳房橘子潛逃海外，串證滅證風險無法解除，這是柯文哲起訴後接押的致命事由。最後黃帝穎說，柯文哲涉違背職務收賄罪是最重無期徒刑的重罪，依據《刑事訴訟法》，重罪羈押在審判中的期限，最長35個月。如果案件經最高法院發回更審，羈押期限部分重新起算，因此《刑事妥速審判法》規定，重罪羈押在審判中最長5年。