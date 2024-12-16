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藤浪晉太郎試圖重返大聯盟

經紀人曝多支大聯盟球隊有意簽下藤浪

藤浪瞄準美職復出 盼望能得到機會

紐約大都會前日籍投手藤浪晉太郎在今年休賽季成為自由球員（FA），目前正在參加位於波多黎各的冬季聯盟。在12月15日，他在一場比賽中先發登板，投出了自己本季最長的5局，僅被擊出2支安打，失掉1分。雖然被敲出一支全壘打，但他無保送，送出6次三振，展現出穩定的控球能力，為重返美國職棒大聯盟（MLB）投出了強有力的表現。日本媒體《THE DIGEST》認為他在原有控球問題上慢慢有所修正，「在異國展現出驚人的蛻變」。在這場對陣馬亞圭斯（Mayaguez）的比賽中，藤浪晉太郎雖然最終未能幫助球隊避免以0：2輸球，但他所展現出的控球穩定性讓人印象深刻。這場比賽中，藤浪僅失1分，且該分數是來自於被敲出的1支陽春全壘打。他的整體表現成功完成了先發投手的責任，顯示出課題中的控球能力已有明顯進步。截至目前，藤浪在波多黎各冬季聯盟中共登板6場，戰績為0勝1敗，投球總局數達到20又2/3局，送出24次三振，防禦率為3.05，成績令人矚目。在美國的冬季會議期間，藤浪的經紀人——著名經紀人波拉斯（Scott Boras）透露，已有多支大聯盟球隊對藤浪展現出興趣。波拉斯表示，許多面臨牛棚實力不足問題的球隊正在關注藤浪的表現，這些球隊對於他的控球進步和穩定性抱有很大期待。對於正努力重返大聯盟的藤浪晉太郎而言，此次冬季聯盟的參賽是一次重要的展示機會。他目前的表現不僅提升了自身價值，也讓人看到了他有能力在大聯盟舞台上再度發光發熱的潛力。展望未來，這位日本右投手正以穩定的投球全力衝刺，力求在來季重返美職舞台，為自己贏得一席之地。